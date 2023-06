Hai animali domestici?

Sì, certo. Abbiamo 3 cani: un Pastore Tedesco di 12 anni, un Boston Terrier e un meticcio di 2 anni. Gli ultimi due sono trovatelli mentre il Pastore Tedesco proviene da un allevamento. Abbiamo anche 7 galline, 7 faraone e un pappagallo Pionus di 25 anni. Vanno tutti molto d'accordo. Ogni volta che adottiamo un nuovo cane, cerchiamo di farlo ambientare con calma. I polli rimangono nel pollaio per un po', mentre il pappagallo gironzola nei dintorni. Una volta che tutti si sono ambientati, percepiscono la nuova situazione come assolutamente normale. Amiamo anche i gatti, ma con tutti gli uccelli che abbiamo e il fatto che il nostro terreno non è recintato, potrebbe rivelarsi complicato accoglierli.

Chi sceglie i nomi degli animali domestici in casa tua?

Senza dubbio i miei figli. Lasciamo loro campo libero e spesso succede che ci sorprendano piacevolmente per la creatività alla base della loro scelta o per la totale semplicità. Abbiamo sempre voluto che i bambini si prendessero cura degli animali tanto quanto noi e questo è un ottimo modo per assicurarci che siano davvero coinvolti. Quindi sì, a casa mia sono i bambini a scegliere i nomi.

Qual è la parola più strana che hai incontrato nella tua vita lavorativa quotidiana?

Non parlerei di una parola, ma di tutto ciò che ha a che fare con le feci. Per me è così normale. Personalmente vedo un campione di feci come un insieme di batteri buoni e un microbioma sano, pertanto mi sorprende sempre che le persone ne siano disgustate. E lo sono. Per noi in laboratorio, le feci sono fondamentali per comprendere il microbioma. Quindi siamo consapevoli della loro importanza. Se poi vogliamo continuare a parlare di qualcosa che è normale per noi, ma che suscita disgusto in molte persone, vale la pena citare i trapianti fecali...

Se avessi una bacchetta magica, cosa cambieresti per gli animali?

Vorrei poter semplificare la complessità di nuovi campi di studi in modo da poter avanzare più rapidamente nella conoscenza. La medicina ha così tante sfaccettature che non esiste una soluzione semplice, specialmente nei disturbi gastrointestinali e nel lavoro con cuccioli e gattini. Il nostro desiderio è aiutare i proprietari a tutelare la salute dei propri animali. Detto questo, sai dove posso trovare una di quelle bacchette magiche?

Cosa saresti se non fossi uno scienziato?

Non avrei potuto immaginare di fare altro. Alcuni miei colleghi non sono soddisfatti, probabilmente avrebbero preferito fare altre cose. Io invece amo tantissimo il mio lavoro. Se penso alla mia carriera lavorativa posso affermare con certezza di essermi goduto ogni tappa del mio percorso. Se potessi tornare indietro, sceglierei di nuovo di essere uno scienziato, non cambierei nulla. Sono senza speranza.