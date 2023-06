Cosa significano le sigle vicino al tuo titolo professionale?

Significano che ho dedicato molto tempo allo studio! Allora, ecco qua: DVM, penso che sia facilmente decifrabile, sta per Dottore in Medicina veterinaria. MSc fa riferimento al mio master in Psicologia comparata. Questo è un po' lungo: Dip ECAWBM(AWSEL). Sta a significare che mi sono diplomato al college europeo di medicina comportamentale e benessere animale (European College for Animal Welfare and Behavioural Medicine) con una sotto specializzazione in Scienza del benessere animale, Etica e Legge.

Cosa faresti se non fossi uno scienziato?

Sarei diventato un ballerino. Ho iniziato a studiare danza fin da giovane, ma poi ho dovuto decidere tra l'accademia di danza e la scuola "tradizionale". Come puoi vedere, ho fatto una scelta. Ma la danza mi emoziona ancora e ballo ogni volta che ne ho l'occasione, è qualcosa che fa ancora parte della mia vita.

2 domande per la Dottoressa Virginie Gaillard





Cosa consiglieresti a una persona che desidera adottare un gattino o un cucciolo?

Un giorno una nonna ha chiesto un parere a uno dei miei amici farmacisti. Il nipote di 4 mesi soffriva di un brutto rigurgito e disturbi gastrointestinali. Parlando con lei, il farmacista ha scoperto che al bambino non era mai stato dato del latte in polvere, ma che fin dalla nascita era stato alimentato solo con latte aromatizzato zuccherato (più divertente!). Per di più, da qualche giorno al piccolo erano stati offerti pezzetti di bistecca finemente tagliati che, oltre a risultare decisamente impegnativi per chi non ha denti, non avrebbero dovuto essere dati a un bambino così piccolo. Sono certa che il mio racconto ti abbia fatto inorridire perché è la stessa reazione che abbiamo avuto io e il mio amico. Se si serve del cibo da adulti a un cucciolo o a un gattino si avrà esattamente la stessa situazione. Cuccioli e gattini hanno esigenze specifiche in termini di nutrienti e consistenze e i proprietari dovrebbero assicurarsi che l’alimento che scelgono per loro sia appropriato alla prima fase di vita.

Penso che il mio lavoro sia l'unico adatto a me. Tuttavia, se lascio correre la fantasia, mi piacerebbe essere una cantante o una fioraia. Entrambi i lavori permettono di esprimere un lato creativo. Ma siccome non so cantare e non ho affatto una buona manualità... sono una scienziata! Se dovessi tornare indietro e scegliere di nuovo, non cambierei nulla. La mia carriera è stata eccezionalmente soddisfacente ed è bello sapere che stiamo facendo la differenza per cani e gatti in tutto il mondo.