Il momento che ha segnato una svolta nella sua vita? Quando il primo puledro affidato alle sue cure morì dopo soli tre giorni di vita. Il puledrino non stava affatto bene, ma per la giovane intern fu comunque un'esperienza devastante. Era in lacrime. Il dottor Rossdale entrò e, anziché confortarla, esclamò: "Beh, non possiamo fare molto per lui ora. Andiamo a scoprire cosa è successo!". Si diressero nella sala autoptica e lì, nel cuore della notte, cercarono di capire cosa avesse ucciso il puledro. La dottoressa Chavatte-Palmer ebbe un'illuminazione. In quel periodo il dottor Rossdale dirigeva una delle più grandi cliniche neonatali equine in Europa e stava conducendo ricerche sulla perinatologia nelle cavalle. La dottoressa Chavatte-Palmer capì come tali ricerche fossero di estrema importanza. Pertanto, una volta terminati gli studi, tornò alla clinica del dottor Rossdale come stagista per svolgere pratica clinica e attività di ricerca.

Un giorno, all'inizio degli anni '90, il dottor Rossdale chiamò e invitò la dottoressa Chavatte-Palmer a una conferenza dell'epidemiologo David Barker al Royal College di Londra. Barker ha coniato il termine "Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)" ovvero origini della salute e della malattia ed è stato il fondatore di quest'area di ricerca. All'epoca si trattava di una disciplina molto controversa, poiché diverse cose erano assolutamente ignote. Il suo discorso fu molto convincente. Al termine della conferenza, il dottor Rossdale si rivolse alla dottoressa Chavatte-Palmer e le disse: "Se questo fenomeno è reale negli esseri umani, deve necessariamente applicarsi anche ai cavalli". Da allora questo è diventato il suo motto. Se una cosa viene osservata negli esseri umani, può benissimo funzionare allo stesso modo anche per altre specie, inclusi cani e gatti..

In seguito, la dottoressa è stata resident per due anni in Florida, durante il quale si è dedicata alla pratica clinica, all'insegnamento e allo studio della riproduzione in tutte le specie, inclusi gatti, cani, bovini e cavalli. Ha poi trascorso 3 anni e mezzo a Cambridge dove ha conseguito un dottorato di ricerca con il dottor Rossdale,. Alla fine di tale periodo, la dottoressa Chavatte-Palmer è tornata in Francia.



La dottoressa Chavatte-Palmer crede fermamente che la fisiologia e la patologia comparate interspecifiche possano consentirci di trovare soluzioni innovative per tutti. Guidare un gruppo di ricerca presso l'INRAE dal 2008 le ha permesso di lavorare con molti ricercatori in ambito scientifico, medico e veterinario su diversi modelli animali. La sua ricerca è mirata a comprendere come la placenta, l'organo di scambio altamente adattabile tra la madre e il feto, possa contribuire a mitigare gli effetti dell'ambiente materno. Quando è tutto nella norma, la placenta protegge il feto; talvolta però quest'ultimo ne viene sopraffatto. La dottoressa Chavatte-Palmer ritiene che se si potessero identificare dei biomarcatori, come negli esseri umani, sarebbe possibile intervenire a livello di placenta, in caso di problemi di gestazione, per migliorare effettivamente l'esito e la salute della prole.



La dottoressa Chavatte-Palmer è entrata a far parte del Comitato da specialista in DOHaD. Offre un punto di vista radicalmente diverso in materia di fisiologia felina e canina ed è stata questa differenza di prospettiva che l'ha spinta a unirsi al team. La sua presenza consentirà di ottenere risultati rivoluzionari per gli animali e i proprietari di tutto il mondo.