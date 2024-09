Lavori da casa o altrove? Di solito c'è qualcuno in casa? Alcuni profili di razze di gatti possono intrattenersi in tua assenza o passare le ore a sonnecchiare. Altri, come i Bombay e i Korat, ad esempio, non apprezzano essere lasciati soli per lunghi periodi e possono diventare tristi se stai via troppo a lungo. Potrebbero anche trarre beneficio dalla compagnia di un altro gatto. In ogni caso, nessun animale dovrebbe essere lasciato solo per periodi molto lunghi.