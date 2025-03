Spazzolare il pelo del tuo gatto non solo aiuta a rimuovere i peli morti, ma ha anche un’attività massaggiante per la cute e distribuisce il sebo sul pelo per mantenerlo lucido e pulito. Secondo International Cat Care, un ente benefico storico e autorevole che si occupa di migliorare il benessere dei gatti a livello mondiale, la toelettatura svolge diverse altre funzioni importanti. Queste includono la regolazione della temperatura corporea, il mantenimento dell'impermeabilità del mantello e la rimozione di parassiti esterni come le pulci.



Il sebo prodotto naturalmente contiene vitamina D quando esposto alla luce solare e il tuo gatto la ingerisce quando si pulisce. La toelettatura del gatto lo aiuta in queste funzioni vitali e può anche contribuire a ridurre al minimo lo sviluppo di boli di pelo, che potrebbero causare disturbi al tuo gatto.



Alcuni gatti, in particolare le razze a pelo lungo, potrebbero richiedere l’aiuto di un toelettatore professionista, in grado di tagliare il pelo e le unghie, gestire i nodi e dare al tuo gatto una spazzolata e una pulizia accurata. Non esitare a consultare il tuo Medico Veterinario o un toelettatore professionista per avere indicazioni specifiche sulle tecniche di toelettatura e sui prodotti adatti alla razza e alle esigenze individuali del tuo gatto.



Le sessioni di toelettatura devono essere un'esperienza positiva sia per il tuo gatto che per te. Prenditi il tempo necessario, procedi con delicatezza e premia il tuo gatto con carezze o snack per rendere questo momento un'esperienza in grado di rafforzare il vostro legame. Naturalmente, se usi degli snack come premio, tieni conto di queste calorie modificando le porzioni dei pasti del tuo gatto per mantenere un sano equilibrio calorico giornaliero.