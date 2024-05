Come gestire un gatto con problemi alle vie urinarie

Come gestire i problemi delle vie urinarie del gatto a casa

Dopo una consulenza iniziale, il medico veterinario potrebbe consigliare di modificare alcuni aspetti dello stile di vita del gatto al fine di aiutarlo a mantenere le vie urinarie in salute. Il gatto in sovrappeso è più a rischio di calcoli in quanto tende a bere e a urinare meno frequentemente, per questo il medico veterinario potrebbe suggerire di farlo perdere peso e aumentare l'attività fisica.

I gatti possono soffrire di problemi urinari anche a causa dello stress in famiglia. Questo include anche lo stress che il proprietario trasferisce al gatto, lo stress di vivere in un ambiente con molti gatti oppure un importante cambiamento nello stile di vita. Il medico veterinario può suggerire di ridurre lo stress nel modo seguente:

Assicurarsi che il gatto abbia sempre un accesso semplice e sicuro alla sua lettiera

Limitre l'interazione tra i gatti di casa che non vanno d'accordo

Modificare l'ambiente del gatto per renderlo più stimolante o sicuro

Somministrare farmaci ansiolitici (sotto controllo medico veterinario) o applicare diffusori di feromoni; scegliere un'alimentazione specifica.

Come gestire i problemi delle vie urinarie del gatto con l'alimentazione

L'alimentazione può svolgere un ruolo essenziale nel supporto alla salute delle vie urinarie del gatto, controllando il pH dell'urina e riducendo la quantità di minerali apportati dall'alimentazione, che tendono a cristallizzare e causare calcoli. L'alimentazione dovrà inoltre contenere fonti proteiche di alta qualità in quanto riducono il carico di lavoro dei reni.

Il cibo umido può essere utile in quanto contiene un'alta percentuale di acqua, stimolando così il gatto a urinare più frequentemente e all'effetto lavaggio della vescica. Tuttavia, se il gatto preferisce il cibo secco, è possibile stimolarlo a bere di più usando delle fonti di acqua corrente (come le fontane), riempiendo la ciotola fino all'orlo affinché l'accesso sia più semplice e evitando di posizionare la ciotola vicino a luoghi di passaggio, lettiera o zona cibo. È inoltre possibile offrire al gatto dell'acqua "insaporita", come dell'acqua di sorgente posizionata in una scatoletta di tonno, oppure l'acqua dei gamberi scongelati e cotti.

È importante consultare il medico veterinario prima di selezionare qualunque tipo di terapia e supporto alle basse vie urinare del proprio gatto per escludere la presenza di patologie del gatto più serie.. Il medico veterinario potrà darvi dei consigli sulle migliori azioni da intraprendere e vi sosterrà passo passo.