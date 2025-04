Se il tuo gatto ha un carattere molto nervoso, l'opzione più semplice e meno stressante potrebbe essere quella di farlo ospitare in un gattile per tutta la durata del trasloco, in modo da darti la possibilità di organizzare la nuova casa e renderla adatta al tuo gatto prima che si trasferisca. È possibile prendere in considerazione anche alimenti appositamente formulati per aiutare il gatto a calmarsi: il veterinario sarà in grado di consigliarti.