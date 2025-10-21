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Alimento secco per gatti

Formato: 400 g
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Ageing 11+ è un alimento secco completo e bilanciato indicato per gatti di oltre 11 anni di età. Appositamente pensato e approvato dai gatti anziani, ROYAL CANIN® Ageing 11+ presenta crocchette facili da mangiare per offrire al tuo amico a quattro zampe un’esperienza alimentare ottimale. Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene ROYAL CANIN® Ageing 11+ è disponibile anche in diverse consistenze umide: bocconcini in salsa e gelatina.

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BENEFICI

HealthyAge7™ Complex

Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene

CROCCHETTE FACILI DA MANGIARE

Crocchette facili da mangiare, formulate e approvate da gatti anziani

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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