Ageing 11+
Alimento secco per gatti
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Ageing 11+ è un alimento secco completo e bilanciato indicato per gatti di oltre 11 anni di età. Appositamente pensato e approvato dai gatti anziani, ROYAL CANIN® Ageing 11+ presenta crocchette facili da mangiare per offrire al tuo amico a quattro zampe un’esperienza alimentare ottimale. Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene ROYAL CANIN® Ageing 11+ è disponibile anche in diverse consistenze umide: bocconcini in salsa e gelatina.
BENEFICI
HealthyAge7™ Complex
Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene
CROCCHETTE FACILI DA MANGIARE
Crocchette facili da mangiare, formulate e approvate da gatti anziani
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|SLIGHTLY UNDERWEIGHT
|IDEAL WEIGHT
|3
|42g (3/8 cup)
|34g (2/8 cup)
|4
|52g (4/8 cup)
|41g (3/8 cup)
|5
|60g (4/8 cup)
|48g (3/8 cup)
|6
|69g (5/8 cup)
|55g (4/8 cup)
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|SLIGHTLY UNDERWEIGHT
|IDEAL WEIGHT
|3
|1
|23g (2/8 cup)
|14g (1/8 cup)
|4
|1
|32g (2/8 cup)
|22g (2/8 cup)
|5
|1
|41g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|6
|1
|49g (4/8 cup)
|36g (3/8 cup)
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|SLIGHTLY UNDERWEIGHT
|IDEAL WEIGHT
|3
|1
|22g (2/8 cup)
|14g (1/8 cup)
|4
|1
|32g (2/8 cup)
|22g (2/8 cup)
|5
|1
|41g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|6
|1
|49g (4/8 cup)
|35g (3/8 cup)