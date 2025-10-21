Ageing 11+ Jelly
Alimento umido per gatti
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Ageing 11+ bocconcini in gelatina è un alimento umido completo e bilanciato indicato per gatti di oltre 11 anni di età. Appositamente pensato e approvato dai gatti anziani, ROYAL CANIN® Ageing 11+ bocconcini in gelatina offre una consistenza facile da mangiare per offrire al tuo amico a quattro zampe un pasto appetitoso e piacevole. Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene ROYAL CANIN® Ageing 11+ è disponibile in diverse consistenze, tra cui bocconcini in salsa e deliziose crocchette.
BENEFICI
CONSISTENZA FACILE DA MANGIARE
Consistenza facile da mangiare, formulata e approvata da gatti anziani
HealthyAge7™ Complex
Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|IDEAL WEIGHT
|SLIGHTLY OVERWEIGHT
|3
|185g (2 pouch)
|145g (1 pch+1/2 pouch)
|4
|225g (2 pch+1/2 pouch)
|180g (2 pouch)
|5
|265g (3 pouch)
|210g (2 pch+1/2 pouch)
|6
|300g (3 pch+1/2 pouch)
|240g (3 pouch)
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|IDEAL WEIGHT
|SLIGHTLY OVERWEIGHT
|3
|1
|23g (2/8 cup)
|14g (1/8 cup)
|4
|1
|32g (2/8 cup)
|22g (2/8 cup)
|5
|1
|41g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|6
|1
|49g (4/8 cup)
|36g (3/8 cup)
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|IDEAL WEIGHT
|SLIGHTLY OVERWEIGHT
|3
|1
|24g (2/8 cup)
|15g (1/8 cup)
|4
|1
|34g (3/8 cup)
|23g (2/8 cup)
|5
|1
|44g (3/8 cup)
|31g (2/8 cup)
|6
|1
|53g (4/8 cup)
|38g (3/8 cup)