Ageing 11+ Jelly

ROYAL CANIN® Ageing 11+ bocconcini in gelatina è un alimento umido completo e bilanciato indicato per gatti di oltre 11 anni di età. Appositamente pensato e approvato dai gatti anziani, ROYAL CANIN® Ageing 11+ bocconcini in gelatina offre una consistenza facile da mangiare per offrire al tuo amico a quattro zampe un pasto appetitoso e piacevole. Una formula nutrizionale precisa grazie al nostro HealthyAge7™ Complex che aiuta a mantenere 7 dimensioni ottimali di salute e vitalità nei gatti di oltre 11 anni di età: -Reni: proteine di alta qualità e livello di fosforo adattato -Pelle e Pelo: acido linoleico e zinco -Mobilità: EPA+DHA e condroitina -Appetito e Peso: elevata appetibilità e alto livello di energia -Digestione: fibre prebiotiche e proteine altamente digeribili -Funzione cognitiva e Vista: triptofano, EPA+DHA, taurina, vitamina A -Difese naturali: vitamine C ed E, taurina, beta-carotene, licopene ROYAL CANIN® Ageing 11+ è disponibile in diverse consistenze, tra cui bocconcini in salsa e deliziose crocchette.