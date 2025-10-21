British Shorthair Kitten
Alimento secco per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gattini British Shorthair (fino a 12 mesi di età)
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DETTAGLI PRODOTTO
Il periodo di crescita del tuo gattino British Shorthair è un momento di cambiamenti e nuove scoperte. Per sviluppare la corporatura forte e muscolosa tipica di questa razza, il tuo gattino ha bisogno di un supporto nutrizionale su misura. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali del tuo gattino di razza British Shorthair durante la crescita (fino a 12 mesi di età). Offrire al tuo gattino il miglior inizio di vita aiuta a porre le basi per una vita sana. Infatti, il contenuto proteico adattato, oltre a vitamine e sali minerali precisamente bilanciati contribuiscono alla crescita ossea e muscolare, supportando uno sviluppo sano. Durante il periodo di crescita, le difese naturali del gattino si sviluppano gradualmente. Un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) contribuise a sostenere le difese naturali del tuo gattino. Anche le sue capacità digestive sono in via di maturazione. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten apporta una combinazione di proteine altamente digeribili (L.I.P.) per contribuire alla salute digestiva, mentre un contenuto adatto di fibre (tra cui psyllium) e prebiotici favorisce il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten è inoltre disponibile in gustosi bocconcini in salsa. Se il tuo gatto segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.
BENEFICI
CRESCITA OSSEA E MUSCOLARE
Durante la crescita il gattino British Shorthair sviluppa una corporatura forte e muscolosa, caratteristica della razza. L’adeguato contenuto proteico, oltre a vitamine e sali minerali precisamente bilanciati contribuiscono allo sviluppo di muscoli e ossa, per una crescita sana.
SPECIALE MASCELLA BRITISH SHORTHAIR
Questa crocchetta esclusiva a forma di luna è appositamente conformata come dimensioni e consistenza per facilitare la prensione del gattino British Shorthair. Incoraggia la masticazione contribuendo al mantenimento dell’igiene orale.
TENERO E AFFETTUOSO
Corporatura robusta Pelo corto, denso e soffice Faccia larga e rotonda
SUPPORTO ALLE DIFESE NATURALI
Durante il periodo di crescita, le difese naturali del gattino si sviluppano gradualmente. Un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui vitamina E) per contribuire alla costruzione delle difese naturali del gattino.
SALUTE DIGESTIVA
Durante il periodo della crescita, il sistema digestivo del gattino rimane immaturo, sviluppandosi gradualmente. Una combinazione di proteine altamente digeribili (L.I.P.*) per contribuire alla salute digestiva, un contenuto adatto di fibre (tra cui psyllium) e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
L-CARNITINA
Arricchito con L-carnitina che contribuisce al metabolismo dei grassi.
L.I.P. innovazione delle conoscenze sulla digestione
Proteine di alta qualità selezionate per la loro digeribilità superiore al 90%, per la salute digestiva e la qualità delle feci.