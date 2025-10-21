Il periodo di crescita del tuo gattino British Shorthair è un momento di cambiamenti e nuove scoperte. Per sviluppare la corporatura forte e muscolosa tipica di questa razza, il tuo gattino ha bisogno di un supporto nutrizionale su misura. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali del tuo gattino di razza British Shorthair durante la crescita (fino a 12 mesi di età). Offrire al tuo gattino il miglior inizio di vita aiuta a porre le basi per una vita sana. Infatti, il contenuto proteico adattato, oltre a vitamine e sali minerali precisamente bilanciati contribuiscono alla crescita ossea e muscolare, supportando uno sviluppo sano. Durante il periodo di crescita, le difese naturali del gattino si sviluppano gradualmente. Un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) contribuise a sostenere le difese naturali del tuo gattino. Anche le sue capacità digestive sono in via di maturazione. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten apporta una combinazione di proteine altamente digeribili (L.I.P.) per contribuire alla salute digestiva, mentre un contenuto adatto di fibre (tra cui psyllium) e prebiotici favorisce il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten è inoltre disponibile in gustosi bocconcini in salsa. Se il tuo gatto segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.