Quando si nutre il proprio gatto, è possibile offrirgli ciò che desidera mangiare e allo stesso tempo ciò di cui ha realmente bisogno per mantenere una salute ottimale. Scegliere il cibo più adatto per il proprio amico a quattro zampe è essenziale per supportare il suo benessere generale. ROYAL CANIN® Instinctive fettine in salsa è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adulti di oltre 12 mesi di età. Infatti, è formulato per rispondere al profilo macro-nutrizionale ottimale istintivamente preferito dai gatti adulti. Con nutrienti accuratamente selezionati per un'appetibilità superiore, il risultato è un piatto a cui il tuo gatto semplicemente non saprà resistere. La specifica combinazione di nutrienti presenti in questa formula non è stata progettata solo per essere istintivamente gradevole e nutrizionalmente sana, ma è anche stata pensata per aiutare il tuo gatto a mantenere il peso ideale e a favorire la salute del sistema urinario. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Instinctive è disponibile anche in succulenta gelatina o in un morbido gustoso paté.