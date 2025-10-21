Instinctive in salsa
Alimento umido per gatti
Alimento completo per gatti adulti (fettine in salsa).
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DETTAGLI PRODOTTO
Quando si nutre il proprio gatto, è possibile offrirgli ciò che desidera mangiare e allo stesso tempo ciò di cui ha realmente bisogno per mantenere una salute ottimale. Scegliere il cibo più adatto per il proprio amico a quattro zampe è essenziale per supportare il suo benessere generale. ROYAL CANIN® Instinctive fettine in salsa è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adulti di oltre 12 mesi di età. Infatti, è formulato per rispondere al profilo macro-nutrizionale ottimale istintivamente preferito dai gatti adulti. Con nutrienti accuratamente selezionati per un'appetibilità superiore, il risultato è un piatto a cui il tuo gatto semplicemente non saprà resistere. La specifica combinazione di nutrienti presenti in questa formula non è stata progettata solo per essere istintivamente gradevole e nutrizionalmente sana, ma è anche stata pensata per aiutare il tuo gatto a mantenere il peso ideale e a favorire la salute del sistema urinario. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Instinctive è disponibile anche in succulenta gelatina o in un morbido gustoso paté.
BENEFICI
Istintivamente preferito
Instinctive è formulato per rispondere al profilo macro-nutrizionale ottimale istintivamente preferito dai gatti adulti.
Buon funzionamento del sistema urinario
Contribuisce al mantenimento del sistema urinario.
Mantenimento del peso ideale
Formulato per contribuire al mantenimento del peso ideale.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Peso del gatto
|Alimento umido
|Alimentazione mista
|3 kg
|2.5 bustina
|1 bustina + 20-25 g
|4 kg
|3 bustina
|1 bustina + 35-40 g
|5 kg
|3.5 bustina
|1 bustina + 40-45 g
|6 kg
|4 bustina
|1 bustina + 45-55 g