Kitten in salsa
Alimento umido per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gattini nella seconda fase della crescita fino a 12 mesi di età (fettine in salsa).
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DETTAGLI PRODOTTO
Una corretta alimentazione fin dalle prime fasi di vita consente al gattino di crescere sano. Garantire l’assunzione degli elementi nutritivi essenziali per la sua salute permette di supportare lo sviluppo e la crescita del cucciolo nei momenti critici via via fino all’età adulta. Lo svezzamento dei cuccioli può rivelarsi un processo difficile, soprattutto in presenza di una dieta non sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze, anche in termini di gusto, dei gattini. Ecco perché ROYAL CANIN® Kitten in Gravy (in salsa) è formulato in base al profilo nutrizionale ottimale preferito istintivamente dai cuccioli. Offrire al gattino una dieta appetitosa, che prende in considerazione il sapore, l’odore e la consistenza degli alimenti, farà in modo che, nel lungo termine, il vostro amico a quattro zampe accetti istintivamente i cibi salutari che gli servirete. ROYAL CANIN® Kitten in Gravy (in salsa) garantisce tutti gli elementi nutritivi essenziali per sostenere l’elevato fabbisogno energetico e il rafforzamento delle ossa, nonché il mantenimento dello stato generale di salute. Durante la seconda fase della crescita (4-12 mesi), il sistema immunitario del gattino non sarà ancora completamente sviluppato. ROYAL CANIN Kitten aiuta a rafforzare le difese naturali del cucciolo grazie a un complesso di antiossidanti quali vitamina E, vitamina C, taurina e luteina. ROYAL CANIN® Kitten in Gravy (in salsa) è progettato specificatamente per facilitare la masticazione ed è adatto per essere servito anche alla gatta madre. Per soddisfare le preferenze di ciascun gatto, ROYAL CANIN® Kitten è disponibile anche nella gustosa versione umida nel succulento formato gelatina o come soffice paté.
BENEFICI
CONSISTENZA MORBIDA PER DENTI DA LATTE
Dimensione, consistenza e gusto ottimali per i gattini in crescita.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del gattino grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
SVILUPPO CEREBRALE
Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), per supportare lo sviluppo cerebrale e della vista del gattino.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Kitten's age (months)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|Use BABY CAT MOUSSE until 1.5 month
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (pouch/day)
|Use BABY CAT MOUSSE until 1.5 month
|2
|2.5
|3
|3
|3.5
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Kitten's age (months)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|Use BABY CAT MOUSSE until 1.5 month
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (grams/day)
|Use BABY CAT MOUSSE until 1.5 month
|1 pouch + 18g
|1 pouch + 28g
|1 pouch + 41g
|1 pouch + 46g
|1 pouch + 49g
|1 pouch + 46g
|1 pouch + 44g
|1 pouch + 41g
|1 pouch + 37g
|1 pouch + 34g
|1 pouch +32g
|1 pouch + 30g