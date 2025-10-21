KITTEN STERILISED JELLY
Alimento umido per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gattini sterilizzati (da 6 a 12 mesi di età) (fettine in gelatina)
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gattini sterilizzati durante la crescita (da 6 a 12 mesi di età). Contribuisce infatti alla costruzione delle difese naturali del gattino in via di maturazione in questa fase così cruciale della vita. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina contiene, inoltre, un moderato livello di energia per aiutare a limitare l’aumento del peso corporeo senza compromettere il contenuto in proteine e sostanze minerali per favorire una crescita armoniosa. Il profilo macro nutrizionale istintivamente preferito dai gattini e soddisfatto da ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina permette di offrire al tuo gattino sterilizzato un'esperienza alimentare ottimale, favorendo l'idratazione e risultando ideale per l'alimentazione mista con il cibo secco ROYAL CANIN® Kitten. Quando il tuo gattino sterilizzato avrà raggiunto i 12 mesi di età, necessiterà di un alimento su misura, appositamente formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali legate all'età adulta. ROYAL CANIN® Appetite Control Care, disponibile sia in crocchette che in versione umida ( fettina in salsa o in gelatina) può essere il prodotto adatto per il tuo amico a quattro zampe.
BENEFICI
CONSISTENZA MORBIDA PER DENTI DA LATTE
Dimensione, consistenza e gusto ottimali per i gattini in crescita.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del gattino grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
CRESCITA E MANTENIMENTO DEL PESO
Dopo la sterilizzazione i fabbisogni energetici del gattino cambiano e potrebbe aumentare di peso. Questa formula contiene un livello moderato di grassi per contribuire a limitare l’aumento di peso, e un contenuto ottimale in proteine, calcio e fosforo, per favorire una crescita armoniosa.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Kitten's age (months)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (pouch/day)
|4
|4
|4
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|Kitten's age (months)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (grams/day)
|1 pouch + 58g
|1 pouch + 62g
|1 pouch + 59g
|1 pouch + 56g
|1 pouch + 53g
|1 pouch + 48g
|1 pouch + 45g
|1 pouch + 42g
|1 pouch + 40g