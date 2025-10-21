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KITTEN STERILISED JELLY
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Alimento umido per gatti

IT - Alimento completo per gatti - Speciale gattini sterilizzati (da 6 a 12 mesi di età) (fettine in gelatina)

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Formato: 12x85 g
19,60 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gattini sterilizzati durante la crescita (da 6 a 12 mesi di età). Contribuisce infatti alla costruzione delle difese naturali del gattino in via di maturazione in questa fase così cruciale della vita. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina contiene, inoltre, un moderato livello di energia per aiutare a limitare l’aumento del peso corporeo senza compromettere il contenuto in proteine e sostanze minerali per favorire una crescita armoniosa. Il profilo macro nutrizionale istintivamente preferito dai gattini e soddisfatto da ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina permette di offrire al tuo gattino sterilizzato un'esperienza alimentare ottimale, favorendo l'idratazione e risultando ideale per l'alimentazione mista con il cibo secco ROYAL CANIN® Kitten. Quando il tuo gattino sterilizzato avrà raggiunto i 12 mesi di età, necessiterà di un alimento su misura, appositamente formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali legate all'età adulta. ROYAL CANIN® Appetite Control Care, disponibile sia in crocchette che in versione umida ( fettina in salsa o in gelatina) può essere il prodotto adatto per il tuo amico a quattro zampe.

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product details accompanying image

BENEFICI

CONSISTENZA MORBIDA PER DENTI DA LATTE

Dimensione, consistenza e gusto ottimali per i gattini in crescita.

DIFESE NATURALI OTTIMALI

Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del gattino grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.

CRESCITA E MANTENIMENTO DEL PESO

Dopo la sterilizzazione i fabbisogni energetici del gattino cambiano e potrebbe aumentare di peso. Questa formula contiene un livello moderato di grassi per contribuire a limitare l’aumento di peso, e un contenuto ottimale in proteine, calcio e fosforo, per favorire una crescita armoniosa.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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