KITTEN STERILISED JELLY

ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gattini sterilizzati durante la crescita (da 6 a 12 mesi di età). Contribuisce infatti alla costruzione delle difese naturali del gattino in via di maturazione in questa fase così cruciale della vita. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina contiene, inoltre, un moderato livello di energia per aiutare a limitare l’aumento del peso corporeo senza compromettere il contenuto in proteine e sostanze minerali per favorire una crescita armoniosa. Il profilo macro nutrizionale istintivamente preferito dai gattini e soddisfatto da ROYAL CANIN® Sterilised Kitten fettine in gelatina permette di offrire al tuo gattino sterilizzato un'esperienza alimentare ottimale, favorendo l'idratazione e risultando ideale per l'alimentazione mista con il cibo secco ROYAL CANIN® Kitten. Quando il tuo gattino sterilizzato avrà raggiunto i 12 mesi di età, necessiterà di un alimento su misura, appositamente formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali legate all'età adulta. ROYAL CANIN® Appetite Control Care, disponibile sia in crocchette che in versione umida ( fettina in salsa o in gelatina) può essere il prodotto adatto per il tuo amico a quattro zampe.