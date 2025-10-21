ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adutli di razza Persiano (oltre 12 mesi di età). I gatti Persiani hanno ufficialmente il pelo più lungo e più folto tra tutte le razze feline! Per questo ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè contiene una combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire a sostenere il ruolo "barriera" della cute, mantenendo la salute della pelle ed il pelo lucido e splendente. ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè offre una consistenza delicata e adattata per una appetibilità ottimale. Aiuta inoltre a mantenere la salute digestiva grazie alle proteine di elevata qualità e digeribilità e ad una miscela specifica di fibre, unitamente ad un livello accuratamente bilaciato di vitamine e sostanze minerali. Il Persiano è un gatto di taglia media, ma può apparire più grande a causa del folto mantello e del sottopelo che lo caratterizzano. Oltre a nutrire il tuo gatto Persiano con ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, consigliamo di spazzolare il suo pelo ogni giorno. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Persian Adult è disponibile anche in crocchette croccanti e gustose.