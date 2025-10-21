Persian
Alimento umido per gatti
Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Persiani - Oltre 12 mesi di età (morbido paté).
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adutli di razza Persiano (oltre 12 mesi di età). I gatti Persiani hanno ufficialmente il pelo più lungo e più folto tra tutte le razze feline! Per questo ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè contiene una combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire a sostenere il ruolo "barriera" della cute, mantenendo la salute della pelle ed il pelo lucido e splendente. ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè offre una consistenza delicata e adattata per una appetibilità ottimale. Aiuta inoltre a mantenere la salute digestiva grazie alle proteine di elevata qualità e digeribilità e ad una miscela specifica di fibre, unitamente ad un livello accuratamente bilaciato di vitamine e sostanze minerali. Il Persiano è un gatto di taglia media, ma può apparire più grande a causa del folto mantello e del sottopelo che lo caratterizzano. Oltre a nutrire il tuo gatto Persiano con ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, consigliamo di spazzolare il suo pelo ogni giorno. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Persian Adult è disponibile anche in crocchette croccanti e gustose.
BENEFICI
Speciale pelo lungo
Combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire al mantenimento della salute della pelle e del pelo.
Buon funzionamento del sistema digestivo
Contribuisce al mantenimento dell’apparato digerente.
Buon funzionamento del sistema digestivo
Contribuisce al mantenimento del sistema urinario.
Consistenza adattata.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Peso del gatto (kg)
|Inattivo (g)
|cup*
|Normale (g)
|cup*
|Attivo (g)
|cup*
|2
|95
|1
|120
|1 1/2
|145
|1 3/4
|3
|130
|1 1/2
|160
|2
|190
|2 1/4
|4
|155
|1 3/4
|195
|2 1/4
|235
|2 3/4
|5
|185
|2 1/4
|230
|2 3/4
|275
|3 1/4
|6
|210
|2 1/2
|260
|3
|315
|3 3/4
|7
|235
|2 3/4
|290
|3 1/2
|350
|4
|8
|255
|3
|320
|3 3/4
|385
|4 1/2
|9
|280
|3 1/4
|350
|4
|420
|5
|10
|300
|3 1/2
|375
|4 1/2
|450
|5 1/4