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Alimento umido per gatti

Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Persiani - Oltre 12 mesi di età (morbido paté).

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Formato: 12x85 g
22,05 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè è un alimento umido completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adutli di razza Persiano (oltre 12 mesi di età). I gatti Persiani hanno ufficialmente il pelo più lungo e più folto tra tutte le razze feline! Per questo ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè contiene una combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire a sostenere il ruolo "barriera" della cute, mantenendo la salute della pelle ed il pelo lucido e splendente. ROYAL CANIN® Persian Adult in morbido patè offre una consistenza delicata e adattata per una appetibilità ottimale. Aiuta inoltre a mantenere la salute digestiva grazie alle proteine di elevata qualità e digeribilità e ad una miscela specifica di fibre, unitamente ad un livello accuratamente bilaciato di vitamine e sostanze minerali. Il Persiano è un gatto di taglia media, ma può apparire più grande a causa del folto mantello e del sottopelo che lo caratterizzano. Oltre a nutrire il tuo gatto Persiano con ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, consigliamo di spazzolare il suo pelo ogni giorno. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Persian Adult è disponibile anche in crocchette croccanti e gustose.

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product details accompanying image

BENEFICI

Speciale pelo lungo

Combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire al mantenimento della salute della pelle e del pelo.

Buon funzionamento del sistema digestivo

Contribuisce al mantenimento dell’apparato digerente.

Buon funzionamento del sistema digestivo

Contribuisce al mantenimento del sistema urinario.

Consistenza adattata.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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