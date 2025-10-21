PERSIAN Adult

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Alimento secco per gatti

IT - Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Persiani - Oltre 12 mesi di età

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Formato: 10 kg
21,23 €/kg
17,05 €/kg
15,50 €/kg
11,44 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

BENEFICI

SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA

Questa crocchetta esclusiva a forma di mandorla con una superficie di contatto ottimale, è appositamente conformata per il gatto Persiano contribuendo a facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione.

PELO LUNGO IN SALUTE

Un complesso esclusivo di nutrienti contribuisce al rinforzo dell’effetto barriera della cute ed al mantenimento della salute della pelle nonché la bellezza del pelo. Arricchito con acidi grassi omega 3 e omega 6.

RIDUZIONE DEI BOLI DI PELO

Una combinazione specifica di fibre (tra cui psyllium, ricco di mucillagine) contribuendo al naturale il transito intestinale, controlla la formazione di boli di pelo facilitandone la eliminazione.

BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA URINARIO

Contribuisce al mantenimento in salute del sistema urinario del gatto adulto grazie all’equilibrio dei sali minerali.

BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIGESTIVO

Proteine altamente digeribili (L.I.P.*) per contribuire alla salute digestiva e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

FORMULA ESCLUSIVA - Acidi grassi omega 3 & omega 6

Exclusive formula - Omega 3 & Omega 6 fatty acids

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

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