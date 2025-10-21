PERSIAN Adult
Alimento secco per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Persiani - Oltre 12 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA
Questa crocchetta esclusiva a forma di mandorla con una superficie di contatto ottimale, è appositamente conformata per il gatto Persiano contribuendo a facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione.
PELO LUNGO IN SALUTE
Un complesso esclusivo di nutrienti contribuisce al rinforzo dell’effetto barriera della cute ed al mantenimento della salute della pelle nonché la bellezza del pelo. Arricchito con acidi grassi omega 3 e omega 6.
RIDUZIONE DEI BOLI DI PELO
Una combinazione specifica di fibre (tra cui psyllium, ricco di mucillagine) contribuendo al naturale il transito intestinale, controlla la formazione di boli di pelo facilitandone la eliminazione.
BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA URINARIO
Contribuisce al mantenimento in salute del sistema urinario del gatto adulto grazie all’equilibrio dei sali minerali.
BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIGESTIVO
Proteine altamente digeribili (L.I.P.*) per contribuire alla salute digestiva e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
FORMULA ESCLUSIVA - Acidi grassi omega 3 & omega 6
Exclusive formula - Omega 3 & Omega 6 fatty acids