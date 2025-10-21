Da oggi puoi acquistare i nostri prodotti anche online sul nostro sito!

ACQUISTA SUBITO!
HomeGattiProdottiAlimenti dieteticiGastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten
Gastrointestinal Kitten

Gastrointestinal Kitten

Alimento secco per gatti

IT - Alimento dietetico completo per gatti - Speciale gattini

Di più

Formati disponibili

400 gg 400

2 kgkg 2

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

Trova un rivenditore

DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Supporto alla digestione - Crescita ottimale - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gattino nei casi di diarrea cronica o di sensibilità gastrointestinali simili. Questo alimento è formulato per fornire elevati livelli energetici e contenuti adattati di nutrienti per soddisfare le esigenze del gattino durante la fase di crescita. Questa formula altamente digeribile è arricchita con un contenuto adattato di fibre e di prebiotici per aiutare a favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale ma anche per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gattino, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten è disponibile anche in versione umida nella consistenza mousse ultra soffice.* *Questi prodotti sono adatti anche alle gatte durante la gestazione e la lattazione. *In base alla disponibilità del prodotto.

Di più

BENEFICI

CRESCITA OTTIMALE

Formula altamente energetica con un contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare le esigenze del gattino durante la fase di crescita.

SUPPORTO DEL MICROBIOMA

Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
image of recyclable image packaging