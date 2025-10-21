Gastrointestinal Kitten
Alimento secco per gatti
IT - Alimento dietetico completo per gatti - Speciale gattini
DETTAGLI PRODOTTO
Benefici: Supporto alla digestione - Crescita ottimale - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gattino nei casi di diarrea cronica o di sensibilità gastrointestinali simili. Questo alimento è formulato per fornire elevati livelli energetici e contenuti adattati di nutrienti per soddisfare le esigenze del gattino durante la fase di crescita. Questa formula altamente digeribile è arricchita con un contenuto adattato di fibre e di prebiotici per aiutare a favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale ma anche per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gattino, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten è disponibile anche in versione umida nella consistenza mousse ultra soffice.* *Questi prodotti sono adatti anche alle gatte durante la gestazione e la lattazione. *In base alla disponibilità del prodotto.
BENEFICI
CRESCITA OTTIMALE
Formula altamente energetica con un contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare le esigenze del gattino durante la fase di crescita.
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|KITTEN'S AGE (in months)
|ADULT WEIGHT
|3Kg
|3Kg
|4kg
|4kg
|5kg
|5kg
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|1-2
|24-39
|2/8-3/8
|27-46
|2/8-3/8
|34-52
|2/8-4/8
|3-4
|50-54
|3/8-4/8
|58-63
|4/8
|67-74
|5/8
|5-6
|55-54
|4/8
|65-63
|4/8-5/8
|77-75
|5/8
|7-8
|51-48
|4/8-3/8
|61-58
|4/8
|72-68
|5/8
|9-10
|45-43
|3/8
|55-52
|4/8
|64-61
|4/8
|11-12
|41-39
|3/8
|50-48
|3/8
|58-56
|4/8
|GESTATION (in weeks)
|MOTHER'S WEIGHT
|2Kg
|2Kg
|5kg
|5kg
|10kg
|10kg
|grams
|cups
|grams
|cups
|grams
|cups
|Gestation minimum Week 3
|39
|1/8
|74
|1/4
|121
|1/2
|Gestation maximum Week 9
|60
|1/4
|115
|1/2
|188
|3/4
|Lactation
|ad libitum