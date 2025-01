Quando si tratta di vivere in appartamento, non tutte le razze di gatti sono uguali. Alcuni felini riescono ad adattarsi meglio di altre in virtù del loro ridotto fabbisogno energetico, delle dimensioni contenute o della natura indipendente. Se sei alla ricerca di un coinquilino a quattro zampe, è importante individuare una razza che si adatti bene al tuo ambiente di vita, per il benessere di entrambi. Ricorda che anche nell’ambito della stessa razza, ogni gatto è unico: potrai quindi osservare un’ampia varietà di temperamenti. Ecco una selezione di razze note per essere generalmente adatte alla vita in appartamento