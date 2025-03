La toelettatura è un modo fantastico per trascorrere del tempo di qualità con il tuo animale domestico.



Spazzolare il pelo del tuo gatto aiuterà a mantenere sano il suo mantello e potrebbe persino suscitare fusa di soddisfazione.



Anche tenere le unghie in ordine è importante. Capire come tagliare le unghie al gatto può rivelarsi impegnativo, ma si tratta solo di trovare la tecnica migliore da utilizzare. Prima si inizia, più è facile, perché consente al gatto di abituarsi. Anche lodare il gatto usando un tono di voce pacato può aiutare.



Se il tuo gatto ha un pelo medio o lungo, potresti lavarlo di tanto in tanto o pulirlo con un panno. Non dare per scontato che il tuo gatto ami l'acqua. Introducilo gradualmente all'esperienza del bagno, soprattutto se si tratta di un gattino.

Controlla regolarmente anche le orecchie del tuo gatto: non solo per pulirle ma anche per individuare eventuali segni di irritazione o infezione.

Maggiori informazioni su come pulire le orecchie del tuo gatto o gattino.