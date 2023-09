Sebbene siano stati allevati per vivere principalmente in casa, il che significa che non necessitano di particolare attività fisica, lo Shih Tzu resta di fatto un cane attivo. Sono anche animali abbastanza socievoli. In quanto tale, lo Shih Tzu beneficerà di brevi passeggiate, un paio di volte al giorno, per mantenerlo in forma e sano e sostenere il suo benessere. Fai solo attenzione agli altri cani di taglia che potrebbero mostrarsi particolarmente turbolenti nei loro confronti. Per la sicurezza del tuo Shih Tzu, è meglio evitare determinati luoghi (come i parchi). Poiché questa è una razza che non ama caldo e freddo estremi, le sue attività dovrebbero tenerne conto ed essere programmate di conseguenza. Le uscite all'aria aperta dovrebbero prevedere anche l'utilizzo di alcuni giochi presenti in casa per soddisfare la personalità naturalmente giocherellona dello Shih Tzu.