Non tosare il tuo cane: il mantello lo isola dal caldo, quindi la tosatura non è la strategia migliore. Detto questo, spuntare il mantello di un cane a pelo lungo, soprattutto se di lunghezza eccessiva, è assolutamente accettabile. Secondo i Medici Veterinari, i proprietari dovrebbero spazzolare i loro cani più spesso anche durante l'estate, il che può sfoltire il pelo rimuovendo quello “morto”.

Evita il caldo eccessivo: assicurati di non far affaticare il tuo cane nei momenti più caldi della giornata e trova subito zone d'ombra per farlo riposare quando è il momento.