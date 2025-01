Perché il tuo cane ha bisogno di una medaglietta identificativa?

Quali sono le statistiche per gli animali domestici smarriti?

Purtroppo, solo il 15-20% dei cani si ricongiunge con i proprietari dopo essersi perso. Gli altri rimangono nei rifugi o per strada come cani randagi. Il 30% dei cani che restano nei rifugi riportano informazioni di contatto errate o mancanti sulla medaglietta identificativa o sul microchip.

Ma il tuo cane non deve rientrare in queste statistiche. Mantieni sempre aggiornate le informazioni sulla medaglietta identificativa e sul microchip del tuo animale domestico. Questo aspetto non riceve sempre la giusta importanza durante un trasloco o un trasferimento, ma è una parte essenziale della sicurezza a lungo termine del tuo cane.

Le statistiche positive relative al ricongiungimento dei cani con i loro proprietari sono favorite in gran parte da azioni come la ricerca nel vicinato, le medagliette identificative e il fatto che i proprietari controllino i rifugi locali pochissimo tempo dopo lo smarrimento (e si informino frequentemente). Molto spesso, le persone o le autorità che trovano cani non accompagnati denunciano o cercano di accalappiare un cane che sembra smarrito se indossa un collare con un'etichetta ben visibile: è un chiaro segno che si tratta dell'animale domestico di qualcuno.

E le statistiche per i cani con microchip sono ancora più alte. Uno studio ha dimostrato che tre cani su quattro dotati di microchip sono stati restituiti ai loro proprietari.

In quanto proprietari responsabili, rendersi conto che i nostri cani sono scomparsi è terrificante e per questo è importante fare tutto il possibile per ritrovarli. Ma come puoi vedere, ci sono diversi modi per aumentare le probabilità che il tuo animale domestico torni a casa da te in modo sicuro e rapido.