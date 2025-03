Tutti desideriamo che i nostri cani vivano una vita lunga e sana. Ma forse non hai ancora considerato l'importanza della medicina preventiva veterinaria e di come questa possa prolungare la salute e la felicità del tuo cane. Con l'assistenza di Medici Veterinari ed esperti nella cura e nell'alimentazione dei cani, siamo qui per aiutarti!



La medicina preventiva veterinaria per il tuo cane comprende tutto ciò che tu e il tuo Medico Veterinario fate per mantenerlo in salute per tutta la vita. Ciò può includere diverse cose, ma si inizia con almeno una visita annuale e controlli più regolari per i cani più anziani.

Poiché i cani invecchiano più rapidamente degli umani e, grazie ai progressi della scienza veterinaria vivono più a lungo che mai, un controllo sanitario annuale dei cani è fondamentale. Consente l'identificazione precoce dei problemi di salute prima che diventino pericolosi per la sua vita, rendendo queste visite una componente importante della medicina preventiva veterinaria.