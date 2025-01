In Europa e negli Stati Uniti, i cuccioli vengono generalmente sterilizzati tra i sei e i nove mesi di età, quando iniziano a mostrare i primi segni di sessualità: per le femmine ciò riguarda i primi periodi in cui vanno in calore, mentre l'età migliore per castrare un cane maschio è quando inizia a mostrare interesse per le femmine. Questo varierà da cane a cane e da razza a razza. E a che età dovrebbe essere sterilizzata una cagna? Forse hai sentito dire che le femmine dovrebbero avere una prima cucciolata o un primo ciclo di calore prima di essere sterilizzate, ma non è necessario.

Tuttavia, i tempi esatti possono dipendere dalla razza e dalle dimensioni del tuo cucciolo: i cani più grandi maturano più lentamente rispetto alle razze più piccole. L'età ottimale per la sterilizzazione potrebbe non essere la stessa per un Jack Russell e per un Alano. Il tuo Medico Veterinario ti darà consigli su misura su eventuali vantaggi nel ritardare la castrazione del tuo cane o se è meglio procedere senza indugio.

Nei primi mesi, i cuccioli dovrebbero essere portati dal Medico Veterinario più volte per le vaccinazioni e i controlli per garantire il loro sano sviluppo, quindi avrai molte opportunità per discutere degli aspetti pratici della sterilizzazione con il tuo Medico Veterinario.