Il programma di vaccinazione di base per cuccioli e cani adulti dipende dall'età, dallo stato di salute, dallo stile di vita e dalla prevalenza delle malattie locali dei cani. Consulta sempre il tuo Medico Veterinario per creare un piano di vaccinazione su misura per il tuo cane.

In genere, i cuccioli ricevono le prime vaccinazioni a sei-otto settimane di età. Non sono completamente protetti finché non ricevono la serie completa di booster, che può richiedere un paio di mesi. Il programma di vaccinazione dei cuccioli coincide con il periodo di socializzazione. Prendersi cura della salute del tuo cucciolo è essenziale per il suo benessere, ma anche la socializzazione è un aspetto importante del suo sviluppo.

Esistono modi sicuri per far socializzare i cuccioli prima che le vaccinazioni e i booster siano completi. Alcune di queste linee guida includono visite supervisionate con cani vaccinati e addestramento dei cuccioli