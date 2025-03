Se il tuo cane è abituato a dormire da solo, potresti essere riluttante a farlo dormire con te per le prime notti dopo un trasloco. Ma la cosa più importante per la prima notte del tuo cane o cucciolo in una nuova casa è che si senta al sicuro. Pensa a quando si è unito per la prima volta alla tua famiglia: bisogna assicurarsi che il tuo cane si senta a suo agio, quindi fai tutto il possibile per aiutarlo ad adattarsi. Modificare le aspettative durante il periodo di ambientamento lo aiuterà molto di più che lasciarlo a piangere di notte nella nuova casa.

Seguire le fasi di preparazione prima del trasloco e durante l'ambientamento ridurrà la probabilità che il tuo cane sperimenti ansia da separazione. Ma conosci il tuo cane meglio di chiunque altro: se è angosciato e non mostra segni di miglioramento, non esitare a parlare con il Medico Veterinario per ottenere consiglio.