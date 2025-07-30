猫の被毛をブラッシングすると、抜け毛を取り除くだけでなく、肌をマッサージして天然油を被毛全体に行き渡らせ、つやつやで清潔な状態に保つことができます。長年にわたり世界の猫の健康と福祉の向上に力を注ぐ評判の高い慈善団体、インターナショナルキャットケアによると、グルーミングには他にもいくつかの重要な役割があります。その役割には、体温調節、被毛の防水性維持、ノミなどの外部寄生虫の除去などが含まれます。

天然油に含まれる皮脂は、日光にさらされるとビタミンDを生成し、猫が自分で毛づくろいをするときにこれを摂取します。グルーミングを手伝ってあげることで、このような重要な役割を果たすのを助け、猫が飲み込んでしまう可能性のある毛玉の発生を最小限に抑えることができます。

一部の猫、特に長毛種の猫は、専門家によるグルーミングが必要になる場合があります。プロのトリマーは、猫の被毛や爪をトリミングし、毛の絡みを管理し、念入りにブラッシングして清潔にしてくれます。猫種や個々のニーズに合ったグルーミングのテクニックや製品に関する具体的なガイダンスについては、遠慮なく獣医師やプロのトリマーに相談してください。

グルーミングの時間は、猫にとっても飼い主にとってもプラスの経験となるはずです。時間をかけて優しく行い、褒めたりおやつを与えたりして猫との絆を深める体験にしましょう。もちろん、おやつを使う場合は、毎日の健康的なカロリーバランスを保つために、これらのカロリーを考慮して猫の1日の食事量を調整します。