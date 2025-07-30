猫の被毛に注目：抜け毛の少ない猫種
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猫の被毛が抜ける理由をご存知ですか？
猫の抜け毛のプロセスを理解する
成長期
成長期は、毛包が活発に成長する時期です。この段階では、新しい毛が古い毛を押し出し抜け毛につながります。
退行期
退行期は毛包が退縮し、毛の成長が次第に止まり始める時期です。古い毛は毛包から分離しますが、所定の位置に残ります。
休止期
休止期は、古い毛が抜け落ち、その代わりに新しい毛が成長し始める時期です。この段階は、抜け毛が最も盛んになります。
抜け毛のプロセスは通常、連続したサイクルであり、個々の被毛はそれぞれ異なる成長段階にあります。
猫の抜け毛に影響を与える主な要因
品種
猫種によって、毛の量や質感が異なります。一部の猫種には独特な抜け毛のパターンが見られます。たとえば、メインクーンのような長毛種は、毛量が多いためより頻繁に大量の毛が抜けることで知られています。一方、シャム猫やベンガル猫のような短毛種は抜け毛が少なく、一般的に被毛が薄いことで知られています。
季節
猫は日照や気温の変化に非常に敏感です。日照時間が長くなったり、天候が暖かくなったりするなど、季節の変わり目に被毛が生え変わります。換毛期は一般的に春と秋に起こります。春は通気性を良くするために毛が抜け、秋は冬に向けて古い毛が抜け、保温性の高い毛に生え変わります。
健康と栄養
猫の全体的な健康状態と食事は、被毛の質と抜け毛のパターンに影響を与える可能性があります。栄養不足、アレルギー、甲状腺機能亢進症などの特定の病状がある場合、過度の脱毛や毛並みの悪化につながる可能性があります。
ストレスと不安
猫はストレスや不安を感じると毛が抜けやすくなることで知られています。新しい家への引っ越しや新しいペットが増えた場合などの環境の変化は、抜け毛の増加の一因となる可能性があります。
グルーミングの習性
猫は1日の大半を毛づくろいに費やし、これによって抜け毛が取り除かれます。ストレスの結果として、またはノミやシラミなどの寄生虫に反応して過度に毛づくろいを行うことにより、脱毛が増加する可能性があります。一方、老化により起こりやすい変形性関節症にかかると、毛づくろいの時間が減り、ほつれ毛がたまり抜け毛が増加します。
猫と絆を深めるためのグルーミングのヒント
グルーミングをする理由
猫の被毛をブラッシングすると、抜け毛を取り除くだけでなく、肌をマッサージして天然油を被毛全体に行き渡らせ、つやつやで清潔な状態に保つことができます。長年にわたり世界の猫の健康と福祉の向上に力を注ぐ評判の高い慈善団体、インターナショナルキャットケアによると、グルーミングには他にもいくつかの重要な役割があります。その役割には、体温調節、被毛の防水性維持、ノミなどの外部寄生虫の除去などが含まれます。
天然油に含まれる皮脂は、日光にさらされるとビタミンDを生成し、猫が自分で毛づくろいをするときにこれを摂取します。グルーミングを手伝ってあげることで、このような重要な役割を果たすのを助け、猫が飲み込んでしまう可能性のある毛玉の発生を最小限に抑えることができます。
一部の猫、特に長毛種の猫は、専門家によるグルーミングが必要になる場合があります。プロのトリマーは、猫の被毛や爪をトリミングし、毛の絡みを管理し、念入りにブラッシングして清潔にしてくれます。猫種や個々のニーズに合ったグルーミングのテクニックや製品に関する具体的なガイダンスについては、遠慮なく獣医師やプロのトリマーに相談してください。
グルーミングの時間は、猫にとっても飼い主にとってもプラスの経験となるはずです。時間をかけて優しく行い、褒めたりおやつを与えたりして猫との絆を深める体験にしましょう。もちろん、おやつを使う場合は、毎日の健康的なカロリーバランスを保つために、これらのカロリーを考慮して猫の1日の食事量を調整します。
柔らかい毛ブラシまたはグルーミンググローブで定期的にブラッシングしてあげると、毛が絡むのを防げ、皮膚が刺激されて健康な被毛を促進できます。猫を優しくブラッシングすることは、マッサージをするようなものです。ブラッシングは、一緒に時間を過ごすためのすばらしい方法であり、絆を深める最高の体験となります。
長毛の猫は毎日ブラッシングする必要がありますが、短毛の猫は週に数回ブラッシングすれば十分です。猫の毛の長さや質感に合わせて適切なブラシや櫛を使用しましょう。頭から始めて、毛の生えている方向に沿って尻尾へとブラッシングします。始めは時間を短くして、猫が不快さやイライラ感を示す前にやめてください。いつものように、早いうちからブラッシングに慣れさせ、良い体験であるよう努めましょう。
猫をお風呂に入れるべきでしょうか。猫は一般的に、自分で毛づくろいをするのが得意なので、お風呂に入れる必要はなく、推奨もされません。しかし、抜け毛を減らして被毛を清潔に保つために、たまにお風呂に入れても良いでしょう。
猫を入浴させることに決めたら、徐々に水に触れさせて、水の周りや水の中に慣れる時間をあげることが必要です。適切な猫専用のシャンプーを使用し、入浴中は静かで落ち着いた環境を確保しましょう。猫のボディランゲージに注意を払い、不快さや不安な様子を見せている場合は、無理強いしないでください。
あるいは、お風呂に入れる代わりに、湿らせた布で被毛を拭いてあげることを検討しても良いでしょう。ほとんどの猫は、お風呂よりもこちらの方が我慢できるでしょう。
猫のグルーミングの一環として、定期的に猫の爪、耳、歯をチェックしてください。長い爪を切り、汚れた耳を掃除し、適切な歯のケアを行いましょう。獣医師は、猫専用の歯磨き粉と柔らかい歯ブラシやフィンガー歯ブラシを使って自宅で定期的な歯のケアを行う方法を教えてくれます。さらに、口腔衛生用のおもちゃや、獣医師が推奨するデンタルケア用フードを猫に与えることもできます。
猫の耳に耳垢がたまっている場合、獣医師は外耳をやさしく掃除するための専用の洗浄液を勧めてくれるでしょう。損傷の原因となる可能性があるため、外耳道には何も挿入しないでください。
シニア猫や爪とぎタワーを使うのが嫌いな猫の場合、定期的に爪を切ってあげることで痛みを伴う巻き爪を防ぐことができます。猫専用の爪切りを使用するか、やり方がわからない場合は、獣医師またはプロのトリマーにご相談ください。
抜け毛の少ない猫種
抜け毛のない猫種は存在しません。ただし、抜け毛は生活において自然に起こることですが、他の猫種よりも抜け毛が少ない猫種もいます。抜け毛の少ない猫を探しているなら、これらの猫種がすばらしい選択肢となるでしょう。抜け毛の少ない一部の猫種は、抜け毛が少ない被毛であるだけでなく、アレルゲンの生成も少ないため「低アレルギー性猫種」と呼ばれています。
余談ですが、アレルギーに苦しむ人にくしゃみ、かゆみ、不快感を引き起こすのは被毛ではないことを認識することが重要です。猫の唾液にはアレルゲンである、Fel d1と呼ばれるタンパク質が含まれています。このアレルゲンは、フケ（または死んだ皮膚）や皮脂腺にも含まれています。猫が被毛を舐めると唾液が乾燥し、唾液に含まれるアレルゲンが空気中に放出されます。Fel d1タンパク質に敏感な人が猫の被毛を撫でたり、同じ部屋に入ったりしてアレルゲンに接触すると、くしゃみやかゆみなどの反応を起こします。Fel d1タンパク質をあまり生成しない一部の猫種は、低刺激性またはアレルギー性の低い猫種と呼ばれています。
また、特定の猫種は抜け毛が少なくても、その猫種の中で個々の猫の抜け毛のパターンにばらつきがあることを忘れないでください。遺伝、健康、環境条件などの要因も抜け毛の傾向に影響を与える可能性があります。
スフィンクス
スフィンクスは独特な猫種です。無毛の猫として知られているこの猫種は、実はほとんど目立たないうっすらとした産毛が生えています。他の猫種のようには毛が抜けないかもしれませんが、皮膚は油分を分泌するため定期的に布で拭くか、お風呂に入れて清潔に保つ必要があります。
コーニッシュレックス
デボンレックスと同様に、コーニッシュレックス の被毛は巻き毛で、ほとんどの猫種よりも抜け毛が少ないです。オーバーコート（上毛）がないため抜け毛は少ないですが、毛玉を防ぐために定期的なグルーミングが必要です。
ベンガル
サイベリアン
長く豊かな被毛を持つサイベリアン猫ですが、アレルギーを起こしにくい猫として知られています。被毛は定期的なグルーミングが必要な3種類の毛で構成されているトリプルコートですが、他の長毛の猫種と比べると抜け毛はかなり少ないです。
ロシアンブルー
バリニーズ
光沢のある長い毛であるにもかかわらず、バリニーズ は抜け毛が少ないことで知られています。シングルコートの毛は絡まりにくく、週に数回ブラッシングを行えば抜け毛を管理できます。また、アレルゲンが発生しにくい被毛のため、アレルギーのある人にとっての選択肢となるでしょう。バリニーズ種から派生したジャバニーズも同じような被毛で、アレルギーを起こしにくい猫種だと見なされています。
特定の猫種の抜け毛の傾向を理解することは、家庭に適した猫を選ぶのに役立ちます。適切な栄養、定期的なグルーミング、ストレスのない環境を組み合わせることで、猫が被毛を健康に保ちながら、家庭での抜け毛による影響を最小限に抑えることができます。
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