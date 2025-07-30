ランニングは、体重維持、筋緊張、持久力、心臓血管の健康の改善などのメリットがあることで知られています。多くの犬はランニングに適しており、人間と同じように健康上の利点を享受できます。また、ペットと飼い主がより充実した時間を一緒に過ごすための方法でもあります。

ですから、ランニングと犬の両方が好きな人には朗報です。活動的な犬種の多くは、もちろん正しい訓練を行えば、屋外で過ごすことを楽しめるようになります。ただし、一緒に運動する犬を選ぶ際には、いくつか押さえるべきポイントがあります。たとえば、犬の年齢、気象条件、地域の気候、走行面、トレーニングへの熱意や通常の走行距離などです。

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