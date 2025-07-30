活動的なペットの飼い主に適した猟犬
ランニングは、体重維持、筋緊張、持久力、心臓血管の健康の改善などのメリットがあることで知られています。多くの犬はランニングに適しており、人間と同じように健康上の利点を享受できます。また、ペットと飼い主がより充実した時間を一緒に過ごすための方法でもあります。
ですから、ランニングと犬の両方が好きな人には朗報です。活動的な犬種の多くは、もちろん正しい訓練を行えば、屋外で過ごすことを楽しめるようになります。ただし、一緒に運動する犬を選ぶ際には、いくつか押さえるべきポイントがあります。たとえば、犬の年齢、気象条件、地域の気候、走行面、トレーニングへの熱意や通常の走行距離などです。
一番に重視するポイントが活発さである場合は、ぜひ続きをご覧ください。
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長距離を走る：あなたのペースに合ったエネルギッシュな犬種
最もエネルギッシュな犬種には、通常、猟犬や牧畜犬があります。大まかに言うと、持久力に優れるように意図的に飼育された、活発な犬のことです。ランニング中に気づいたことがあるかもしれませんが、ラブラドールやボーダーコリーなどの活動的な犬種は、運動やアウトドア探索に非常に熱心です。
犬を飼う前に、必要なトレーニングレベルや、犬のランニング用のリードなど、今後のアクティビティを楽しむために必要となる器具について理解しておきましょう。
一般的なルールとして、短頭種はランニングに適していないと言われています。短頭種とは、パグ、ボクサー、ブルドッグ（フランスとイギリス）、ボストンテリアなどです。このような犬種は、頭、鼻先、喉の形状から呼吸困難や心臓疾患にかかりやすい傾向があります。責任あるペットの飼い主として、獣医師、ケネルクラブ、公認の猟犬協会に相談し、犬があなたとジョギングやランニングをする場合、どこまでなら快適に走れるかについて詳しく調べましょう。そうすることで、ペットを最適にケアすることができます。
犬との相性：適切な犬種の選び方
勝利のチーム
ランニングに適切な犬種を選ぶには、ポイントがいくつかあります。ボーダーコリーやジャーマンシェパードのようなエネルギッシュな犬種は、持久力が高くアクティブなライフスタイルがぴったりでしょう。また、さまざまな気象条件や険しい地形に対処するのが得意な犬種もいます。しかし、元気いっぱいのダックスフントが疲れ知らずであっても、足が短いため長距離を走るのは無理でしょう。
年齢は重要です
年齢も、ランニングに適した犬種を選ぶ際に考慮すべき重要な要素です。整形外科の損傷を防ぐために、子犬は（人間がスポーツで行うように）長距離を走るべきではありません。幼犬の関節や骨は急速に成長し、発達します。同様に、子犬や幼犬はコンクリートなどの表面も避けるべきです。
痛みではなく喜び
逆に、年老いた犬を飼う場合は、獣医師の診断を受ける前にランニングを始めるのは避けた方が賢明でしょう。犬がハイキングやランニングに意欲的ではなかったとしても、身体的限界に気づいていなかったり、関節に問題が起こることもあるからです。ペットの飼い主として、愛犬が怪我することなく好きなスポーツ活動を楽しめるように手助けする責任を持ちましょう。
ランニング仲間となる犬が見つかったら、獣医師に健康診断の予約を入れましょう。どのような種類の活動が犬に最も適しているかを理解するためには、犬の身体状況を知ることが重要です。
小型犬か大型犬か？サイズ別のランニングに適した犬
ランニングに適した小型犬種
ダックスフント
小柄でも速い犬種、ダックスフントは1日に約1時間の運動を必要とします。脚が短いため、激しいハイキングや長時間のランニングではなく、ジョギングのような短時間の運動に適しています。一緒に時間を過ごしながら、嗅覚を磨かせてあげましょう。
ジャック ラッセル テリア
ジャックラッセルは間違いなく「エネルギッシュな犬種」のカテゴリーに入ります。もともとは狩猟犬として繁殖されていた機敏な使役犬で、エネルギーにあふれています。そのため、トレーニングにも非常に良く反応し、運動能力の高いコンパニオンとなります。また、飼い主と強い絆を築きます。ジャックラッセルは飼い主と一緒に公園を走り回ることが好きですが、さらに複雑なハイキングコースもこなすこともできます。
柴犬(Shiba Inu)
日本スピッツの中で最も小さい柴犬は、両方の長所を兼ね備えています。穏やかな一面もありますが、活動的でもあります。持久力や俊敏性に優れ、最も困難な地形を含む、ほとんどの地形に適応し、長時間屋外で過ごすことができます。
ランニングに適した中型犬種
オーストラリアンシェパード
忠実で優れた運動能力を持つオーストラリアンシェパードは、ランニングのパートナーとして最適です。あらゆる精神的・身体的刺激に参加し、人を悠々と負かすでしょう。寒い気候に適した長毛の犬種のため、暖かい気候では注意が必要です。
オーストラリアンキャトルドッグ
オーストラリアンキャトルドッグはディンゴの血を引いています。100％エネルギッシュに満ち溢れる牧畜犬で、非常にアクティブな飼い主に適しています。無限のスタミナがあり、信じられないほど俊敏で筋肉質で、ランニングやハイキングだけでなく、追跡や牧畜も楽しみます。問題は、彼らに追い越されないかです。
ボーダー コリー
従順で粘り強く、疲れを知らないボーダーコリーは、常に集中できる仕事を好みます。優れた運動能力の持ち主であるため、マラソントのレーニングや長時間のハイキングのコンパニオンとして理想的です。また、リードを外して走るように訓練することもできます。ダブルコートなので、暖かい気候にも寒い気候にも適してますが、雪は苦手です。
ランニングに適した大型犬種
ジャーマン シェパード
ジャーマンシェパードは単に大きいだけではなく、信じられないほど頑丈です。生来のランナーで毎日激しい運動をする必要があるため、次のマラソンのために気を引き締めておくことができるでしょう。低気温にも簡単に対応できる体をしています。
ゴールデン レトリバー
ゴールデンレトリバーは犬によって、中型犬または大型犬になります。この犬種は、適切な訓練を受ければ家族全員と仲良くなれる傾向があります。筋肉質でありながらバランスの取れた体を持っており、長距離のランニングに適した万能な犬種です。従順な性格のため、一度訓練すればリードなしでランニングすることができます。
ラブラドール
ラブラドールはゴールデンレトリバーによく似ています。また、犬によって中型犬か大型犬に分類される犬種です。俊敏かつ活動的で、がっつりした体をしており、長距離をゆっくり走ったり、湖の周りを軽く走るのに適しています。被毛は防水性に富んでいるため、予告なしに泳ぎに行ったとしても驚かないでください。適切な訓練を受けたラブラドールは、活動的でアウトドア派の家族と一緒に暮らすと繁栄します。
ビズラ
ハンガリアンショートヘアードとしても知られるビズラは大型犬種ですが、細身で足の速いのが特徴です。短毛で、他の活動的な犬よりも暖かい気候での運動に耐えることができます。ビズラは平地から森林、さらには水辺まで、ほとんどの地形に対応できます。飼い主と強い絆を築くので、ランニングやハイキングの楽しいコンパニオンになるでしょう。
ランニングの準備はできましたか？
まとめ
リードなしで犬に走らせたい場合は、犬に獲物を追いかけ捕まえようとする強い捕食本能があるかを考える必要があります。強い捕食本能がある犬は、周囲にいる動物を見て、捕食本能が掻き立てられます。そのような犬をリードなしで散歩させると、近くを通る小さな犬や鳥を追いかけてしまう可能性があります。
たとえば、シベリアンハスキー、グレイハウンド、ビズラは、ランニングパートナーとして最適です。この3つの犬種は、狩猟本能が高く活発なのが特徴です。どんなに訓練をしても、猟犬としての生来の狩猟本能を有する犬種を完全に抑えることは不可能です。 しかし、抑制に役立つテクニックがいくつかあります。囲いのある庭や屋外スペースがある場合、あなたに意識を集中させるために、ゲームで犬の本能を導くことができます。「おいで」（リコール）を根気強く教えると効果的でしょう。
しかし、犬の嗅覚を刺激する香りが強い屋外エリアにいる場合、リードをつけてあげることが最も安全で親切です。最悪の事態が起こり、犬が走り去ってしまったときに備えて、首輪に犬の名前と連絡先を記入しておきましょう。そうすれば、あなたのもとに戻ってくるでしょう。
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