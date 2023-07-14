老犬の尿漏れ、お漏らしの原因と対策

犬の尿漏れ、お漏らしの原因は何ですか？

筋肉の衰えによる尿失禁

人間と同じように、犬も年をとると体型が変化します。そして、筋肉が弱くなり、体のさまざまな部分をつかさどる神経も衰えます。お漏らし、尿漏れは、泌尿器系周囲の筋肉の単純な老化や、それらの筋肉に対するコントロール力の衰えによって引き起こされる可能性があります。

肥満による尿失禁

肥満は尿失禁のリスクを高める可能性があります。特に、避妊されたメス犬で可能性が高まります。それは、泌尿器系周囲の脂肪の重さが筋肉に機械的に影響を及ぼし、それが尿漏れ、お漏らしにつながるというメカニズムです。

泌尿器の問題による尿失禁

根本にある泌尿器の問題が尿失禁を引き起こすこともあります。例えば、泌尿器系の炎症、膀胱炎、感染症、あるいは「結石」(尿路結石症と呼ばれる)の発症などが原因になり得ます。糖尿病や神経障害などの全体的な病気も、尿漏れ、お漏らしを引き起こす可能性があります。よって、排尿に関連する行動の変化に気付いたら、すぐに犬を動物病院に連れていくことが重要です。