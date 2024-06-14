クレート トレーニングを子犬に行う利点と実践方法
子犬は生まれつき一匹でいることを好みません。適切なトレーニングを受けないまま一匹でいると、不安や破壊行動につながる可能性があります。クレート トレーニングは、あなたが不在だったとしても心配することなく子犬がくつろげるように手助けします。
クレート トレーニングが子犬に重要なのはなぜですか？
子犬を一匹だけにして放っておくと、欲求不満や不安、恐怖を感じることがあり、望ましくない行動を引き起こす可能性があります。上手に行えばクレート トレーニングによって望ましくない行動を減らすことができるとともに、子犬に安心してリラックスできる環境を提供することになります。
クレート トレーニングを子犬にする利点
子犬にクレート トレーニングを行うと良い理由はたくさんあります。
1
クレートを使ったトレーニングは、家のルールを学ぶ前に家の中で子犬が行っても良い場所を制限できる良い方法です
2
クレートに慣れると、子犬でも短時間なら留守番したり、一晩安心して過ごしたりすることもできるようになります
3
クレートになじむと、子犬は自分だけにされたときにも、心配したり見捨てられたと感じたりすることはなくなります
4
クレートトレーニングを通じて、汚す、噛む、および破壊的行動が減少します
5
クレートは、子犬にとって自分が安全だと感じることができる場所となり、いつでもそこに戻れます
6
子犬をクレートに慣れさせておけば、獣医師や他の場所に連れ出すときに利用するキャリーケースへの順応も早いです
クレートの選び方
クレートにはあらゆる形と大きさのものがあります。覚えておくべき大切なことは、現在も成犬になっても愛犬が立ち上がって向きを変えるのに十分な大きさのあるクレートを選ぶことです。
1/5
クレートトレーニング（慣れ）
- 家族が一緒に時間を過ごすことが多い部屋にクレートを置きます
- 柔らかい毛布でクレートの内側を覆います
- ドアを開けた状態にして、ゆっくりと子犬をクレートに招き入れます
- クレートの中におびき寄せるようにトリーツで導線を作ります
- または、お気に入りのおもちゃをクレートの中央に置きます
2/5
クレートトレーニング（食事）
- クレート付近で子犬に食事を定期的に与え始めます
- 子犬が既にクレートに満足している場合は、クレートの中に皿を入れます
- 犬が不安に思う場合は、食事はクレートの外で開始し、毎回だんだんと皿を内側に入れていきます
- 子犬がクレート内で快適に食べられるようになったら、ドアをゆっくりと閉じます。チューイングバーや食べ物のおもちゃは、クレート内での食事時間を増やすのに非常に役立ちます
- 毎食後にドアが閉まっている時間をゆっくりと増やしていきます
3/5
クレートトレーニング（出入り）
- 犬がクレートの中で楽しそうに過ごすようになったら、あなたが自宅にいるときに短時間ずつクレートの中に入れて独りで過ごすことに慣れさせましょう
- 子犬にクレートに入るよう教え、ご褒美を与えます
- 「クレート／ハウス」などのコマンドを与え、クレートに入ったら褒めてもう一つご褒美をあげます
- 子犬にガムや噛むおもちゃを与えます。子犬が落ち着いたことを確認したら、ゆっくりと部屋を出ましょう
- 子犬と一緒にいない時間を徐々に増やしていき、鳴かずに一匹でいられるようにします
4/5
クレートトレーニング（留守番）
- 子犬が不安にならずに30分以上クレートで過ごすことができたら、クレートの中で留守番できるようになります
- 常に子犬を優しく褒め、クレートに入れる前にご褒美を与えます
- 出かけるときは感情的に話しかけず、すばやく出かけます
- 帰ってきたら、興奮した態度で子犬に接しないでください。この一時の不在が普通であると感じさせることが重要です
- 子犬を1日4〜5時間以上クレートに入れないでください。ほとんどの子犬はこの間に少なくとも1回は排尿するため、クレートの時間は少しずつ段階的に増やしていく必要があります
5/5
クレートトレーニング（睡眠）
- 幼い頃から子犬にクレートを使わせるようにしましょう
- 最初のうちは飼い主の寝室の近くにクレートを置いておくと、子犬に孤立した気持ちが生じなくなります
- 夜に子犬が鳴き出したら、トイレに行きたくてクレートから出たいのかもしれません
- クレートに自分から入ったら褒めてあげましょう
- クレートで安心して眠れるようになったら、クレートを家の中の他の場所に移動しましょう
子犬のトレーニングと遊び
子犬の成長には学習と遊びが不可欠です。学習と遊びを通して子犬は生活のルールを理解していきます。子犬の時期特有の、学習能力や定着力が高い状態のうちに、トレーニングをできるだけ早く始める必要があります。
子犬のしつけ方
多くの子犬は最初に家に連れて帰ってきたときには、まだ完全にしつけがされていません。子犬が日常的な習慣として行ってほしい行動を覚えられるように 、ペットオーナーがそれらの行動に注意を払うことで、些細なトラブルを最小限に抑えることができます。
子犬の社会化の方法
社会化は子犬をバランスのとれた、落ち着いて行動できる成犬に成長させるために最も重要なステップの1つです。