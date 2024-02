Update Crisis Oekraïne

Het is hartverscheurend wat momenteel gebeurt in Oekraïne. De primaire focus en absolute prioriteit van Royal Canin en ons moederbedrijf Mars is en blijft de veiligheid van onze medewerkers in de regio. Onze inspanningen om onze moedige Oekraïense collega's te steunen gaan onverminderd door. Verschillende teams werken de klok rond om onze medewerkers te helpen die nog steeds in Oekraïne zijn, evenals degenen die het land ontvluchten. Ons moederbedrijf Mars heeft deze week onze donaties in contanten en in natura (zoals voeding) aan humanitaire doelen met 10 miljoen dollar verhoogt, bovenop de 2 miljoen dollar die we vorige week reeds aan getroffen mensen en huisdieren toekenden.



Mars is al meer dan 30 jaar actief in Rusland en we hebben bijna 6.000 medewerkers in dienst die al tientallen jaren een essentieel onderdeel van ons bedrijf zijn. We blijven ze steunen, maar gewoon doorgaan is geen optie. Dit is een humanitaire crisis en daarom hebben we besloten om onze activiteiten In Rusland terug te schroeven. We richten ons in Rusland vooral op het voeden van Russische mensen en huisdieren. Alle winsten van onze Russische activiteiten worden gebruikt voor steun aan humanitaire doelen. We zullen voorlopig geen nieuwe investeringen in Rusland doen en in Rusland afzien van import en export van producten. Onze sociale media en reclameactiviteiten in Rusland en Wit-Rusland blijven opgeschort.



Dit is een snel veranderende en onzekere situatie - als we verdere actie moeten ondernemen, zullen we niet aarzelen om dat te doen. We blijven de onschuldige slachtoffers van deze oorlog steunen en roepen op tot een vreedzame oplossing. Onze gedachten gaan uit naar de mensen in Oekraïne en al diegenen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke gebeurtenissen.