Waarom miauwt je kat?

Als baasje ken je misschien al vrij goed de betekenissen van de verschillende geluiden van je kat. Toonhoogte kan verschillen of ze varieert met de lengte van een roep. Miauwen is vaak een manier waarop ze jou als baasje iets wil vertellen. Maar waarom is een miauw dan speciaal voor jou? Katten maken onderling veel meer gebruik van andere geluiden, geur en lichaamstaal om zich uit te drukken. Eigenlijk is het dus een eenvoudig trucje om jou duidelijk te maken wat ze wil.

De lichaamstaal van je kat

Om de non-verbale communicatie van je kat beter te begrijpen, kun je kijken naar haar lichaam als geheel, de stand en dikte van de staart en de stand van de oren. Kijk daarnaast naar de ogen/pupillen, snorharen en de mond van je kat. De plaatsing van haar pootjes kan ook iets zeggen. Het gaat vooral om combinaties van factoren. Veelzeggende combinaties zijn oren en staart of oren en pupillen om de gemoedstoestand van je kat te beoordelen. Neem de tijd om haar lichaamstaal te begrijpen.

neutraal; ontspannen rechte rug en half hangende staart

boos; meer gespannen oplopende rug en kop en staart naar beneden

angst; ineengedoken, lichaam laag en staart om het lichaam

aanvallend agressief; opzij uitgerekte krommende rug en opstaande haren

We geven je wat lichaamshoudingen die vrij makkelijk de emoties van je kat weergeven:

Zie je iets aan de houding van je kat wat je niet kunt plaatsen? Neem dan de tijd om dit te onderzoeken of bespreek met de dierenarts of een gedragexpert.

Spinnen

Ben jij ook zo dol op het spinnende geluid van je kat? Natuurlijk is er niets fijner om bevestiging te krijgen dat zij erg geniet. Katten spinnen allemaal met dezelfde snelheid en toonhoogte. Een kat begint al met spinnen als kitten. Moederkat weet zo dat de kleintjes in orde zijn. Ook als zij zelf bij het nest terugkeert, gebruikt zij spinnende geluiden om de kittens te laten weten dat ze terug is en ze veilig zijn. Best bijzonder dus dat ze dit geluid ook met ons als baasje deelt!

Wat wil je kat je duidelijk maken?

De geluiden naar jou als baasje hebben verschillende betekenissen. Om je een voorbeeld te geven, miauwen kan betekenen dat je kat zich niet lekker of ongemakkelijk voelt, dat ze honger heeft of dat ze zich verveelt. Maar soms miauwen katten ook om jou te begroeten. Ook de vele non-verbale signalen van jouw kat zijn voor betekenis van jou:

kopjes en staart langs je lichaam is een begroeting

met de natte neus 'kussen' is affectie tonen

ruiken is iemand identificeren

pootjes wrijven duidt op blijheid en vertrouwen richting jou

likken is ultiem vertrouwen

sommige katten kopiëren gedrag om liefde te tonen, bijvoorbeeld naast je gaan liggen als je zelf ook ligt

Neem de tijd om de verbale en non-verbale signalen van je kat te herkennen. Je kat vindt in veel gevallen een eigen manier om je iets duidelijk te maken en dan is het erg fijn als je elkaar begrijpt!