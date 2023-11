SENSORY™ FEEL in Jelly

Omschrijving

Katten vertrouwen op hun zintuigen als het hun voeding betreft. Voor katten heeft eten ook alles te maken met het mondgevoel, dus texturen hebben een sterke invloed op de gehele eetbeleving van jouw kat. Dankzij innovatieve technologie zijn de stukjes in gelei dusdanig vormgegeven dat deze prettig aanvoelen in de bek en zo voor een fijne eetbeleving zorgen. Zo verandert elke maaltijd in een zintuigelijke ervaring. ROYAL CANIN® Sensory Feel Jelly (stukjes in gelei) is een zeer aantrekkelijk voeding voor jouw kat, dankzij de unieke textuur die het mondgevoel stimuleert. Daarnaast is de voeding ook nog eens goed voor de gezondheid en het welzijn van je kat. Het welzijn van je kat wordt vergroot als je haar regelmatig een zintuigelijke variatie aanbiedt. Deze voeding helpt ook de gezonde urinewegen van jouw kat te ondersteunen. Omdat elke kat haar eigen voorkeuren heeft, is ROYAL CANIN® Sensory Feel ook verkrijgbaar in Gravy (stukjes in saus), voor een optimale smaakbeleving en een variatie in textuur. Andere producten in het ROYAL CANIN® Sensory-assortiment zijn Sensory Taste en Sensory Smell. Beide voedingen stimuleren de eetlust van je kat en zorgen voor een rijke voedingsbeleving. Deze voedingen zijn zo samengesteld dat het precies tegemoetkomen aan de instinctieve voorkeur van jouw volwassen kat. Deze voeding helpt ook de gezonde urinewegen van jouw kat te ondersteunen. Dankzij innovatieve technologie zijn de stukjes in gelei dusdanig vormgegeven dat deze prettig aanvoelen in de bek en zo voor een fijne eetbeleving zorgen. Zo verandert elke maaltijd in een zintuigelijke ervaring. De ROYAL CANIN® Sensory™ -natvoedingen kunnen een prima onderdeel zijn in de mixed feeding-routine in combinatie met de droogvoeding uit de ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition-producten voor volwassen katten. Als je mixed feeding overweegt, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw kat precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt. Bij Royal Canin streven we er naar om de beste voeding te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de specifieke voedingsbehoeften van jouw huisdier. Al onze producten worden streng gecontroleerd op kwaliteit zodat jouw kat de meest optimale voeding krijgt, passend bij haar voedingsbehoeften en levensstijl. Dit betekent dat als jij je kat ROYAL CANIN® Sensory Smell Jelly geeft, je zeker weet dat zij een complete en uitgebalanceerde voeding krijgt. Enkel beschikbaar op de ROYAL CANIN® Webshop.

