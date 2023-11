SENSORY™ SMELL in Jelly

Omschrijving

Je kat beoordeelt haar voeding allereerst met haar neus. Of zij haar voeding met smaak opeet, hangt dus grotendeels af van het aroma. ROYAL CANIN® Sensory Smell Jelly (stukjes in gelei) is speciaal ontwikkeld om het reukzintuig van jouw kat te stimuleren. Ondertussen ondersteunt deze voeding haar gezondheid en welzijn. ROYAL CANIN® Sensory Smell Jelly is zo samengesteld dat deze tegemoetkomt aan de instinctieve voorkeur van jouw volwassen kat. Deze voeding helpt ook de gezonde urinewegen van jouw kat te ondersteunen. Omdat elke kat haar eigen voorkeuren heeft, is ROYAL CANIN® Sensory Smell ook verkrijgbaar in Gravy (stukjes in saus), voor een optimale smaakbeleving en een variatie in textuur. Andere producten in het ROYAL CANIN® Sensory-assortiment zijn Sensory Taste en Sensory Feel. Beide voedingen stimuleren de eetlust van je kat en zorgen voor een rijke voedingsbeleving. Als je mixed feeding overweegt, het geven van zowel droog- als natvoeding, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw kat precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt.

