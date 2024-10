Belangrijk om te weten

COVID-19 is een humaan virus en de grootste kans op besmetting is (voor zover nu bekend is) van mens op mens, niet via huisdieren. Desondanks is er bewijs dat een virusinfectie van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wel voorkomt bij dieren. Vooralsnog is het niet aannemelijk dat dieren dit virus kunnen overdragen naar mensen. Wij blijven benadrukken dat het belangrijk is alle hygiënische maatregelen in acht te blijven nemen; dus was uw handen goed nadat u uw huisdieren, of die van anderen, heeft aangeraakt.

Het advies van de overheid luidt ook nog steeds: “Ervaart u klachten die passen bij het coronavirus, beperk het contact met huisdieren en andere dieren dan tot een minimum. Net als de omgang met mensen.”



Kijk voor de meest actuele informatie over deze situatie die zich in hoog tempo ontwikkelt, op de website van de wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE) of de World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).