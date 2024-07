Dit zachtaardige, zeer aanhankelijke ras is intelligent en volgzaam, waardoor het een geweldige gezinshond is. De Braque d'Auvergne heeft een zeer sterk reukvermogen en is daardoor een goede pointer.

Zijn natuurlijke kwaliteiten moeten tijdens training worden ontwikkeld.

