Alles wat je moet weten over het ras



Ondanks hun enigszins intimiderende voorkomen is de cane corso een zeer zachtaardige hond. Het is een enorm trouwe metgezel die ongelooflijk graag wil behagen. Het is een mastiffachtig ras dat wordt gekenmerkt door een fors lichaam, grote voeten, een volumineus hoofd en een brachycefale kop, wat betekent dat het een kortsnuitige hond is.

Corso's zijn ontwikkeld voor de hondensport en gewend om assertief te zijn. Het zijn behoorlijk intelligente honden, dus ze hebben een serieuze, assertieve eigenaar nodig. Het is belangrijk om het ras al vroeg te laten zien wie de baas is. Grote waakhonden zoals de cane corso vereisen socialisatie met familie en vrienden om een evenwichtig karakter te ontwikkelen.

Het ras is geschikt voor speuren, behendigheid, gehoorzaamheid en bescherming. De cane corso heeft veel bewonderenswaardige eigenschappen en de behoefte aan beweging is daar een van de belangrijkste van. Het beste gaan jullie voor twee wandelingen per dag, een rondje hardlopen is zelfs nog beter als je daar zin in hebt. Dit is geen hond die stil zit! Het ras gedijt goed in een huis met land of een grote tuin.

De cane corso is een echte gezinshond, maar hij accepteert nieuwe mensen niet snel. De hond is erg toegewijd aan zijn baas en bouwt niet gemakkelijk een band op met anderen. Laat ze al vroeg wennen aan familie en vrienden om de beste eigenschappen van je cane corso naar boven te halen.