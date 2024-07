De Chien Français Tricolore is een geslaagde mix van Grand Anglo-Chien Français Tricolore, Poitevin en Billy. Het doel was om een hond te fokken met minder Engels bloed om in groepen op herten en wilde zwijnen te jagen.

Dit zijn grote groepshonden met een elegante, gespierde uitstraling. De Chiens Français Tricolore zijn sterke atleten die op een zeer hoog niveau presteren.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)