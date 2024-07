Alles wat je moet weten over het ras



Misschien zijn het de jaren in de paleizen van Chinese keizers en de omgang met de adel die van de chowchow het nobele ras maakten dat we kennen. Eén ding is zeker, de wereld is er beter van geworden. Ze kijken statig uit hun ogen in een gezicht dat wordt omhuld door dikke manen die meestal goudkleurig zijn, maar ook rood, zwart, blauw (!), kastanje of roomwit kunnen zijn. Hun leeuwachtige uiterlijk wordt geperfectioneerd door stevige ledematen, krachtige poten en een fors maar sterk lichaam.

De chowchow is helemaal niet verlegen of agressief. Ze zijn meer het sterke, stille type. Het lijkt misschien een beetje alsof ze fronzen, maar over het algemeen zijn het zeer evenwichtige honden. De chowchow is door de eeuwen heen gefokt tot een ongelooflijk loyaal huisdier en dat is maar een van de vele mooie eigenschappen die ze hebben.

Een van de andere geweldige kwaliteiten van de chowchow is dat ze zeer schoon zijn. Ze zijn praktisch geurloos en houden hun omgeving heel netjes en schoon.

De Chowchow hond heeft geen moeite met het stadsleven, niet dat ze niet tegen een meer ruimtelijke of landelijke plek kunnen. Gezien hun specifieke aard, heeft een rustigere plek wel de voorkeur. Als nieuwkomers hun domein betreden, is de chowchow vaak nogal op zijn hoede, maar met een vroege socialisatie kan je hond opgroeien tot een zeer sociaal beestje.