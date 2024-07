Deze intelligente, evenwichtige honden zijn alert, trots en robuust. Ze hebben een goede botstructuur en vierkante bouw maar bewegen toch elegant en gracieus. Hun bijna menselijke expressie valt erg op. Ze zijn niet schuchter of agressief, zijn erg waakzaam en zeer gehecht aan hun menselijke metgezel.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Deze kleine honden werden gefokt om koetsen te bewaken en de stallen vrij te houden van knaagdieren. De twee Griffons zijn ruwharig en worden op kleur onderscheiden, terwijl de Petit Brabançon korte haren heeft.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)