Chihuahua Adult in Loaf (paté in saus)

ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf (paté in saus) is geschikt voor chihuahua's van meer dan 8 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf is ontwikkeld om een gezonde darmpassage bij je hond te helpen ondersteunen. De voeding levert alle voedingsstoffen aan die je chihuahua nodig heeft voor een gezonde huid en vacht. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf heeft een aangepaste textuur die de smakelijkheid verhoogt, om de eetlust te stillen van zelfs de meest kieskeurige chihuahua’s. De zachte textuur van de paté is ook ideaal voor de kaken van zeer kleine hondenrassen en helpt te voldoen aan de eetlust van de Chihuahua. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf ook verkrijgbaar als smakelijke droogvoeding met een knapperige brok. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan bij het mengen gewoon de voedingsrichtlijnen op onze verpakking om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.