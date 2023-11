Omschrijving

Je wilt je hond ook wel eens belonen, toch? Maar wat geef je? Een stukje kaas of worst vergroot niet alleen de kans op overgewicht, het verstoort ook de balans in hun voeding. Met Educ beloningsbrokjes van ROYAL CANIN® geef je je pup of volwassen hond de ideale beloning. Dagelijkse beloning voor je hond Tijdens de opvoeding, training of in het dagelijks leven verdient je hond een beloning. Een hond die meteen komt als je roept, mag toch wel iets lekkers hebben? Op zo'n moment verdient je hond een Educ beloningsbrokje van ROYAL CANIN®. Deze smakelijke brokjes zijn een doorbraak op het gebied van beloningsbrokjes. Zelfs je kleine hond kun je hiermee gerust elke dag belonen. En ook voor jou zijn ze erg prettig. Ze plakken niet, ze zijn niet vettig en ze kruimelen niet in je jaszak. En je kunt ze makkelijk breken.

Meer lezen