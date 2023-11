Omschrijving

De Franse bulldog is een kleine hondenras met veel spieren, een compacte lichaamsbouw en stevige botten. Deze krachtige honden zijn alert, actief en intelligent. Omdat elk hondenras verschillende behoeftes heeft, is het belangrijk dat de voeding van jouw Franse bulldog voedingsstoffen bevat die zijn gezondheid ondersteunen. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult is geschikt voor Franse bulldoggen vanaf een leeftijd van 12 maanden, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Franse bulldog in het achterhoofd. Om zijn krachtige spieren te behouden, heeft de Franse bulldog regelmatige beweging nodig. Kortere dagelijkse wandelingen zijn beter voor zijn botten en gewrichten dan overmatig rennen en springen. Een goede voeding is essentieel voor het behoud van de spiermassa. Daarom bevat ROYAL CANIN® French Bulldog Adult een optimaal eiwitgehalte. Deze formule bevat ook L-carnitine. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult bevat specifieke voedingsstoffen die de barrièrefunctie van de huid helpen te ondersteunen en EPAen DHA die de gezondheid van de huid en de kenmerkende vacht van jouw Franse bulldog helpen te behouden. Daarnaast draagt ROYAL CANIN® French Bulldog Adult bij aan de ondersteuning van de spijsvertering door bij te dragen aan het verminderen van gisting in de darm. Dit helpt winderigheid verminderen en vermindert de geur van de ontlasting, dat is niet alleen fijn voor jouw hond, maar ook voor jou! Ook zijn de brokjes van ROYAL CANIN® French Bulldog Adult speciaal aangepast zodat het voor je Franse bulldog makkelijker wordt deze op te pakken. Daarnaast helpen ze je hond beter te kauwen en voorkomen zo dat hij zijn voeding te haastig doorslikt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® French Bulldog Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen