Omschrijving

De voedingsbehoeften van een hond van een groot ras verschilt nogal van die van een hond van een klein ras. Het is belangrijk dat je hond een voeding krijgt voorgeschoteld die geschikt is voor zijn grootte en gevoeligheden. ROYAL CANIN® Maxi Adult is samengesteld met de voedingsbehoeften van je hond in het achterhoofd en is geschikt voor grote honden van 15 maanden en ouder, met een volwassen gewicht van 26 tot 44 kilogram. ROYAL CANIN® Maxi Adult bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels. De meeste grote honden bereiken hun volwassen gewicht op een leeftijd van 2 jaar. Een regelmatig voedingspatroon kan bijdragen aan het behouden van een gezond gewicht. Grote honden kunnen extra aandacht voor hun botten en gewrichten gebruiken. ROYAL CANIN® Maxi Adult ondersteunt de gezonde botten en gewrichten van je hond, die sterkt belast kunnen worden door het lichaamsgewicht. ROYAL CANIN® Maxi Adult geeft je hond de best mogelijke ondersteuning tijdens deze fase van zijn leven. De omega 3 vetzuren (EPA & DHA) in de voeding helpen een gezonde huid te behouden. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Maxi Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

