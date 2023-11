Omschrijving

ROYAL CANIN® Recovery is zeer smakelijk en bevat veel energie. Zo krijgt je kat of hond ook met een kleine portie voldoende energie binnen, ook als zij wat minder eetlust heeft omdat ze zich niet lekker voelt. De mousse heeft een zachte structuur waardoor je kat of hond het makkelijk kan opnemen. Het is zelfs mogelijk om deze dieetvoeding met een spuit in de mond of via een sonde te geven.

