Wat is kennelhoest?

Kennelhoest is een zeer besmettelijke luchtwegaandoening die zich snel onder honden kan verspreiden, vooral als deze zich dicht bij elkaar bevinden.

Wat zijn de symptomen van kennelhoest?

De meest voorkomende symptomen van kennelhoest bij honden zijn hevige, droge-hoestaanvallen, gevolgd door kokhalzen. De hevigheid van de hoest neemt meestal gedurende de eerste 5 dagen af, maar de ziekte kan wel 10 tot 20 dagen aanhouden. De mate waarin de ziekte zich voordoet, hangt samen met de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van uw hond of puppy.

Andere mogelijke symptomen zijn ook:

een loopneus

niezen

oogafscheiding

Waardoor wordt kennelhoest veroorzaakt?

Honden lopen kennelhoest vaak op als ze nauw in contact komen met andere honden in bepaalde omgevingen, zoals kennels, dierenopvang en hondenshows. Kennelhoest kan worden overgedragen als een hond in contact komt met een geïnfecteerde hond of als ze besmette objecten zoals eet- of drinkbakjes delen.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen kennelhoest?

Kennelhoest kan met de juiste vaccinatie worden voorkomen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy op de juiste leeftijd de benodigde entingen krijgt.

Uw dierenarts kan u helpen bij uw keuze voor een passend vaccinatieprogramma voor uw puppy. Hierbij wordt rekening gehouden met de risico's die uw puppy loopt op grond van zijn levensstijl en van eventuele andere omgevingen waaraan hij wordt blootgesteld, maar er wordt ook gekeken naar alle eventuele activiteiten waarbij uw puppy betrokken is.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

Sommige vaccinaties zijn verplicht, terwijl andere alleen worden aanbevolen. De kennelhoestvaccinatie wordt aanbevolen als uw puppy of hond in nauw contact komt met andere honden.

Als uw puppy in kennels komt of deelneemt aan shows, wedstrijden of activiteiten waar de kans bestaat dat hij wordt blootgesteld aan kennelhoest, is het belangrijk om dit aan uw dierenarts te vertellen zodat uw puppy ruim van tevoren beschermd kan worden.

Beschermt de vaccinatie mijn hond altijd tegen kennelhoest?

Bij kennelhoest kan een groot aantal agentia betrokken zijn. Het vaccin beschermt tegen de ziekteverwekkers die als de belangrijkste worden beschouwd, maar niet tegen alle.

Als uw puppy de vaccinatie heeft gehad, kan hij de ziekte dus nog steeds krijgen als hij in contact komt met die specifieke ziekteverwekkers waartegen het vaccin niet werkt.

Zijn er andere manieren om te voorkomen dat honden met kennelhoest worden besmet?

Als u een keuze maakt voor een kennel, moet u allereerst kijken of de kennel verplicht stelt dat alle honden zijn gevaccineerd tegen canine para-influenza of kennelhoest. U kunt dit achterhalen door te kijken naar de gegevens die u zelf moet verstrekken tijdens de aanvraag voor toelating van uw puppy.

Als u uw puppy naar een kennel of dagopvang brengt, zou de beheerder diverse specifieke factoren moeten controleren, waaronder de vaccinatiegeschiedenis van uw puppy. Waarschijnlijk wordt uw puppy alleen toegelaten als hij al is gevaccineerd.

Dit moet ervoor zorgen dat het virus buiten de deur wordt gehouden en zich daar niet kan verspreiden. Als slechts enkele van de honden worden gevaccineerd, kunnen de ziekteverwekkers zich verspreiden en zich vrij ontwikkelen binnen de kennel. Dit betekent dat het risico op besmetting toeneemt.

Andere vragen die u kunt stellen aan de kennel of dierendagopvang zijn welke maatregelen (bijvoorbeeld quarantaine) er worden genomen in geval van zieke honden en welke protocollen er worden gehanteerd voor reiniging en desinfectie. Kennis van alle processen die worden gevolgd kan u helpen voorkomen dat uw puppy wordt besmet met kennelhoest.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn hond is besmet?

De symptomen van kennelhoest zijn gemakkelijk herkenbaar. Als u denkt dat uw puppy één van deze symptomen heeft, moet u een dierenarts raadplegen. Er zullen een aantal tests worden uitgevoerd om te bepalen of uw puppy besmet is met de ziekte. Vervolgens wordt bepaald wat de beste behandeling is.

Als u er zeker van wilt zijn dat uw hond niet wordt besmet met kennelhoest wanneer deze zich dicht in de buurt van andere honden bevindt, moet u uw dierenarts zo lang mogelijk van tevoren op de hoogte stellen, zodat hij de vaccinatie binnen de vereiste tijdslimiet kan toedienen.