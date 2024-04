Wat is het hondenparvovirus?

Het hondenparvovirus is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een extreem resistent virus dat wordt aangetroffen in de buitenomgeving. Het veroorzaakt ernstige buikgriep en vaak complicaties met bloedingen.

Als een teef besmet is tijdens de dracht, heeft het virus een uitwerking op de ontwikkeling van de foetussen. Het virus kan zich niet zelfstandig repliceren. Daarom gebruikt het de hulp van andere cellen om zich te vermenigvuldigen. Bij jonge puppy's koloniseert hondenparvovirus de cellen van het spijsverteringskanaal, omdat deze zich in hoog tempo vernieuwen.

Het hondenparvovirus kan dodelijk zijn en komt nog steeds voor in de puppypopulatie.

Wat zijn de andere symptomen van het hondenparvovirus?

Een puppy of hond met hondenparvovirus vertoont diverse symptomen. Wees altijd alert op het volgende:

Koorts

Lusteloosheid

Diarree (mogelijk bloederig)

Braken

Uitdroging

Ernstig gewichtsverlies

Wat veroorzaakt hondenparvovirus?

Een hond die is geïnfecteerd met hondenparvovirus scheidt een grote hoeveelheid ervan uit via de uitwerpselen. Om precies te zijn: 1 gram ontlasting kan tot 1 miljoen besmettingsdoses bevatten. Dat is voldoende om 1 miljoen dieren onder experimentele omstandigheden te besmetten.

Het virus kan worden overgedragen door een mens, dier of object dat in contact komt met de uitwerpselen van een geïnfecteerd dier.

De ziekte zelf is uiterst moeilijk te verwijderen uit een buitenomgeving, zoals een kennel of bij een hondenfokker. In bepaalde omstandigheden kan de omgeving meerdere maanden en zelfs tot langer dan een jaar besmettelijk blijven.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen hondenparvovirus?

Hondenparvovirus kan worden voorkomen door vaccinatie. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy op de juiste leeftijd de benodigde injecties krijgt.

Vaccinaties zijn het effectiefst wanneer ze op vaste datums met boosters worden gegeven. Puppy's beginnen meestal met een vaccinatieprogramma wanneer ze 6 tot 8 weken oud zijn. Het parvovirusvaccin wordt toegediend wanneer ze zeven tot negen weken oud zijn.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

Sommige vaccins zijn verplicht, terwijl andere worden aanbevolen, afhankelijk van de risico's waarmee uw puppy geconfronteerd wordt met het oog op hun levensstijl en omgeving. Hondenparvovirus is een verplichte vaccinatie. Uw puppy krijgt deze injectie dus volgens het overeengekomen plan. Laat uw puppy tot minstens twee weken na hun laatste vaccinatie niet omgaan met andere honden.

Beschermt de vaccinatie mijn hond altijd tegen het hondenparvovirus?

Virussen muteren. Sommige veranderen veel, sommige een beetje en andere nauwelijks.

Het hondenparvovirus is stabiel. Dit betekent dat het vaccin hetzelfde blijft en niet hoeft te worden aangepast.

Het virus heeft zich ontwikkeld sinds het voor het eerst werd aangetroffen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze ontwikkeling heeft echter betrekking op kleine veranderingen op het oppervlak van het virus (en dat is waar het immuunsysteem, bijvoorbeeld antilichamen, in actie komt). Dit heeft geen gevolgen voor de bescherming die wordt geboden door de vaccinatie. Dus wanneer uw dier eenmaal is gevaccineerd, is het beschermd tegen alle mutaties van het virus.

Hoe kan ik mijn puppy verder beschermen tegen het oplopen van hondenparvovirus?

Hondenparvovirus is uiterst resistent in de buitenomgeving. Een fokkerij is een omgeving met een hoog risico. Daarom moeten puppy's hun eerste vaccinatie krijgen terwijl ze nog in de fokkerij zijn. Dit helpt om de verspreiding van hondenparvovirus binnen een nest te voorkomen.

Hetzelfde geldt voor kennels, waar veel onbekende honden zich in dezelfde omgeving bevinden. Om mogelijke uitbraken te bestrijden, hanteren kennels strenge sanitaire maatregelen, waaronder:

Ervoor zorgen dat het gebouw op de juiste manier is ontworpen, bijvoorbeeld:

Toepassing van het forward-flowprincipe, hetgeen betekent dat een eenrichtingscircuit wordt gebruikt van de afdeling met de dieren met het hoogste risico naar de afdeling met de dieren met het laagste risico

Gebruik van kennelmaterialen die resistent, ondoordringbaar (antislip voor vloeren), glad, isolerend en gemakkelijk te ontmantelen en te reinigen zijn

Opdeling in specifieke afdelingen voor moederschap, quarantaine en een ziekenboeg

Verder moet een protocol aanwezig zijn voor adequate reiniging en desinfectie.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn puppy is besmet?

Als uw puppy één van de symptomen van hondenparvovirus begint te vertonen, moet u onmiddellijk een dierenarts raadplegen. Deze voert een aantal lichamelijke onderzoeken, biochemische testen en urineonderzoeken uit om te bepalen of uw puppy is besmet en wat de beste aanpak is.

Wees niet bang om uw fokker te vragen of deze preventieve maatregelen heeft getroffen voordat u uw puppy ophaalt. Als u vragen hebt over parvovirus, praat dan met een dierenarts. Die kan u advies kan geven over de ziekte, de voorkoming en de behandeling ervan.