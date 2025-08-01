Informacje rasie

Znane ze swojego swobodnego i zrelaksowanego usposobienia, amerykański krótkowłosy to również koty skore do zabawy. W związku z tym cieszą się popularnością wśród rodzin, dość dobrze tolerują grzeczne dzieci. Dobrze też zazwyczaj dogadują się również z kotami i psami.

Te okrętowe koty, przywiezione do Ameryki przez pierwszych osadników w XVII wieku, były używane do ochrony zapasów jedzenia przed gryzoniami. Po przybyciu na nowy kontynent koty szybko stały się popularne w domach i ostatecznie zostały uznane przez Amerykanów jako własna rasa.

Te średniej wielkości koty są znane ze swojego pięknego i różnorodnego umaszczenia. Istnieje ponad 60 odmian kolorystycznych tej rasy. Jednak jednym z najbardziej znanych jest maść srebrna, często z czarnymi znaczeniami.

Jak nazwa rasy wskazuje to koty krótkowłose i nie wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Poza tym to rasa stosunkowo zdrowa. Kot amerykański krótkowłosy jest długowieczny, nierzadko dożywa 15 - 20 lat.

Ta odporność wynika z ich pochodzenia jako dość samodzielnego kota "użykowego". Krótko mówiąc, to koty niezbyt kłopotliwe w utrzymaniu.

Kot amerykański krótkowłosy równie chętnie bawi się jak i wyleguje na kanapie. Łączy w sobie niezależność i uczuciowość. Choć w pewnym stopniu niezależne, cenią sobie także uwagę i pieszczoty swojego opiekuna, z którym często nawiązują silną więź.