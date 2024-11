Kule włosowe

Kule włosowe są powszechnym problemem trawiennym u kotów, szczególnie u tych niewychodzących, które nie mają zapewnionej odpowiedniej dawki ruchu i zajmują się głównie wylizywaniem sierści.

Do formowania kul włosowych dochodzi gdy fragmenty martwych lub oderwanych włosów zebrane w trakcie wylizywania sierści utkwią w przewodzie pokarmowym. Zwykle włosy połknięte w trakcie wylizywania sierści są wydalane wraz ze stolcem, jednak w przypadku ich nadmiaru nie są one trawione i zlepiają się w kulki.

Dokuczliwa obecność kul włosowych objawia się trudnością w przełykaniu lub jedzeniu oraz wykrztuszaniem zlepków włosów. Można temu zaradzić, regularnie szczotkując sierść kota i podając mu karmę o odpowiedniej zawartości błonnika; pomoże to rozdzielić połknięte włosy, aby łatwiej było je strawić.

Stany zapalne u kotów

Jeśli stan zapalny obejmie którykolwiek narząd w obrębie układu pokarmowego, mogą pojawić się zaburzenia trawienne, a każdy kolejny posiłek może powodować silne podrażnienie.

U kota trzy elementy uczestniczące w procesie trawienia: wątroba, trzustka i jelito cienkie znajdują się bardzo blisko siebie, a to może powodować szybkie rozprzestrzenianie się stanów zapalnych między tymi narządami (uwaga: przyczyna stanów zapalnych jest nieznana i z pewnością nie zawsze są to bakterie). Może to prowadzić do stanu określanego, jako triaditis, gdy zmiany zapalne obejmują wszystkie wspomniane elementy.

Stan ten objawia się bardzo podobnie do zapalenia jednego narządu: występują przewlekłe wymioty i biegunka, utrata masy ciała i wahania apetytu, łącznie z tzw. wilczym apetytem, kiedy to kot stara się uzupełnić utracone składniki pokarmowe.

Nad triaditis można jednak zapanować, ale przed przepisaniem leków i zaleceniem odpowiedniej diety lekarz weterynarii musi wykluczyć wszelkie inne przyczyny problemów trawiennych, takie jak choroby pasożytnicze.

Problemy trawienne mogą być uciążliwe zarówno dla opiekuna, jak i dla samego kota, więc skonsultuj się z lekarzem weterynarii gdy tylko zauważysz pierwsze niepokojące objawy, by zapewnić zwierzęciu najlepszą możliwą opiekę.