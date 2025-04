Jeśli Twój kot przeszedł niedawno zabieg chirurgiczny, należy mu zapewnić odpowiednią opiekę, aby mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Zabieg chirurgiczny może być trudnym przeżyciem dla kota, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Jego organizm będzie musiał podjąć ogromny wysiłek, aby odzyskać i zachować zdrowie, dlatego odpowiednia dieta ma tutaj kluczowe znaczenie.

Jak karmić kota po zabiegu chirurgicznym?

Przewód pokarmowy kota najprawdopodobniej nie poradzi sobie z taką ilością pokarmu, jaką kot spożywał przed zabiegiem chirurgicznym. Trawienie i przyswajanie składników pokarmowych z pożywienia zmusza układ pokarmowy kota do ciężkiej pracy, a przecież ta energia mogłaby zostać wykorzystana do przyspieszenia procesu gojenia.

Poproś lekarza weterynarii o poradę, w jaki sposób karmić kota tuż po zabiegu chirurgicznym. W jaki sposób należy karmić kota po jego powrocie do domu? Czy zmiana diety jest konieczna? Większość lekarzy weterynarii zaleci podanie mniejszej porcji wieczorem po zabraniu kota z lecznicy, na przykład połowę normalnej porcji. Ilość podanej karmy zależy także od kota i wykonanego zabiegu. Wiele z nich nie ma apetytu po zabiegu chirurgicznym. Jeżeli taki stan będzie się utrzymywał, poproś lekarza weterynarii o radę.

Jeśli kot wymiotuje po jedzeniu w dniu, w którym odbył się zabieg chirurgiczny, poproś lekarza weterynarii o zalecenia dotyczące stopniowego powrotu do normalnego karmienia.

Możliwe, że kot będzie musiał nosić kołnierz ochronny, aby nie lizał lub nie drapał rany. Upewnij się, że nie przeszkadza mu to w jedzeniu i piciu, a jeśli tak jest, zdejmuj kołnierz na czas posiłków. W zależności od rodzaju przebytego zabiegu chirurgicznego on może wymagać karmienia przez zgłębnik. Jeśli tak jest, porozmawiaj z lekarzem weterynarii o tym, jak najlepiej to robić.