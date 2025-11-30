Z powodu specyficznej fizjologii koty są szczególnie wrażliwe na pewne substancje i związki chemiczne, których organizm zwierzęcia nie potrafi prawidłowo zmetabolizować, co może prowadzić do choroby, a nawet śmierci. Znajomość toksycznych dla kota pokarmów i innych substancji, pozwala odpowiednio je zabezpieczyć i ochronić kota przed ewentualnym zatruciem.

Przedstawiona lista nie jest wyczerpująca, dlatego jeśli nie wiesz czy dana substancja jest bezpieczna przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla kota i nie podawaj mu żadnych dodatkowych pokarmów bez konsultacji z lekarzem weterynarii.

Leki i substancje toksyczne dla kotów

Koty źle reagują na pewne związki chemiczne obecne w produktach gospodarstwa domowego, a także na paracetamol, aspirynę i ibuprofen. Środki do dezynfekcji zawierające fenol, np. środki powszechnie stosowane do czyszczenia toalet oraz rozpuszczalniki, takie jak benzyna lakowa, są również szkodliwe. Permetryna, obecna w niektórych środkach owadobójczych i glikol etylenowy (przeciw zamarzaniu) są także toksyczne dla kotów. Pamiętaj, aby przechowywać wszystkie te produkty w miejscu niedostępnym dla kota.

Rośliny toksyczne dla kotów

Koty często unikają szkodliwych dla nich substancji i silnie reagują na gorzki smak, który cechuje większość toksycznych substancji. Często jednak mogą być toksyczne dla kotów również lilie i inne popularne rośliny.

Ze względów bezpieczeństwa lepiej zrezygnować z utrzymywania w ogrodzie lub domu roślin toksycznych dla kotów. Należą do nich: