Lista szkodliwych i toksycznych produktów dla kotów
Z powodu specyficznej fizjologii koty są szczególnie wrażliwe na pewne substancje i związki chemiczne, których organizm zwierzęcia nie potrafi prawidłowo zmetabolizować, co może prowadzić do choroby, a nawet śmierci. Znajomość toksycznych dla kota pokarmów i innych substancji, pozwala odpowiednio je zabezpieczyć i ochronić kota przed ewentualnym zatruciem.
Przedstawiona lista nie jest wyczerpująca, dlatego jeśli nie wiesz czy dana substancja jest bezpieczna przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla kota i nie podawaj mu żadnych dodatkowych pokarmów bez konsultacji z lekarzem weterynarii.
Leki i substancje toksyczne dla kotów
Koty źle reagują na pewne związki chemiczne obecne w produktach gospodarstwa domowego, a także na paracetamol, aspirynę i ibuprofen. Środki do dezynfekcji zawierające fenol, np. środki powszechnie stosowane do czyszczenia toalet oraz rozpuszczalniki, takie jak benzyna lakowa, są również szkodliwe. Permetryna, obecna w niektórych środkach owadobójczych i glikol etylenowy (przeciw zamarzaniu) są także toksyczne dla kotów. Pamiętaj, aby przechowywać wszystkie te produkty w miejscu niedostępnym dla kota.
Rośliny toksyczne dla kotów
Koty często unikają szkodliwych dla nich substancji i silnie reagują na gorzki smak, który cechuje większość toksycznych substancji. Często jednak mogą być toksyczne dla kotów również lilie i inne popularne rośliny.
Ze względów bezpieczeństwa lepiej zrezygnować z utrzymywania w ogrodzie lub domu roślin toksycznych dla kotów. Należą do nich:
- Jemioła, ostrokrzew, bluszcz i poinsecja
- Cyklamen, glicynia i rododendron
- Słodki groszek, pomidory i lilie
Toksyczne pokarmy, przed którymi należy chronić kota
Wiele produktów, które prawdopodobnie masz w domu, jest również toksycznych dla kotów. Powodują różne objawy: od wymiotów do poważnych uszkodzeń narządów.
Podobnie jak w przypadku psów, czekolada jest toksyczna dla kotów ze względu na obecność teobrominy. Im ciemniejsza czekolada, tym więcej teobrominy. W zależności od ilości i rodzaju spożytej czekolady, może ona spowodować nieprawidłowy rytm serca, drżenia, drgawki, a nawet śmierć.
Cebula i czosnek są szkodliwe, ponieważ mogą powodować rozpad czerwonych krwinek i prowadzić do niedokrwistości. Mogą również powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w efekcie biegunkę. Winogrona i rodzynki są również toksyczne. Mogą spowodować niewydolność nerek. Wczesne sygnały ostrzegawcze to powtarzające się wymioty i nadpobudliwość.
Mimo że białko jest kluczowym elementem diety kota, niektóre rodzaje białek mogą być szkodliwe dla jego zdrowia. Podanie kotu surowego jajka naraża go na ryzyko zatrucia pokarmowego. Może również zakłócać zdolność do wchłaniania biotyny z witaminą B z powodu obecności awidyny w białku. Zjadanie dużej ilości wątróbki przez kota, może spowodować przedawkowanie witaminy A, która wpływa na kości i prowadzi do osteoporozy.
Należy unikać podawania kotu skrawków lub resztek po posiłku; zachęcać go to do żebractwa, może przyczyniać się do przyrostu masy ciała, a także uszkadzać układ trawienny. Tłuste lub smażone potrawy mogą być zbyt ciężkie i powodować biegunkę. Nie należy podawać kotu alkoholu i kofeiny, ponieważ ze względu na niewielkie rozmiary skutki odczuwane po ich zażyciu są dużo bardziej dotkliwe niż u człowieka i mogą powodować poważne uszkodzenia.
Wizerunek kota pijącego mleko ze spodka jest powszechny. Jednak po zakończeniu karmienia przez matkę zwiększa się nietolerancja laktozy u kociąt i spożywanie mleka może prowadzić do zaburzeń trawienia oraz dyskomfortu.
Jeśli uważasz, że twój kot zjadł coś toksycznego, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem, który będzie w stanie doradzić Ci, co należy zrobić w danej sytuacji. Upewnij się, że podejmujesz środki zapobiegawcze, utrzymując z dala od zwierzęcia toksyczne substancje, żywność lub rośliny.
